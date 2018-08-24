Путин назвал фестиваль "Спасская башня" одним из ярких культурных событий

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" отметил, что этот творческий форум прочно утвердился как одно из наиболее ярких событий культурной жизни, сообщила пресс-служба Кремля.

"За прошедшее время этот творческий форум прочно утвердился как одно из наиболее ярких, впечатляющих событий культурной жизни, своей зрелищностью, самобытностью жанров, вдохновляющей энергетикой и блестящим исполнительским мастерством участников — снискал поистине мировую известность", — приводятся в сообщении слова президента.

Также глава государства уверен, что и в нынешнем году "Спасская башня" пройдет на "ура", внесет значимый вклад в популяризацию лучших образцов музыкального и хореографического искусства, а также предоставит своим гостям уникальную возможность "окунуться" в атмосферу настоящего праздника, познакомиться с культурой и традициями разных народов.

Международный фестиваль "Спасская башня" пройдет на Красной площади в Москве с 24 августа по 2 сентября. Информационным партнером фестиваля выступает МИА "Россия Сегодня".