Перед балом. Подготовка к фестивалю "Спасская башня"

© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля военно-музыкальных оркестров "Спасская башня"

Решение выбрать такую тему продиктовано желанием публики: опрос в соцсетях показал, что зрители больше всего хотят слышать в исполнении военных оркестров старинные марши и вальсы.