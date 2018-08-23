В Москву съезжаются участники Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" со всего света. Организаторы обещают зрителям много нового. Последние приготовления к смотру — в фотоленте Ria.ru.
Перед балом. Подготовка к фестивалю "Спасская башня"
16:2023.08.2018
(обновлено: 16:23 23.08.2018)
05310
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля военно-музыкальных оркестров "Спасская башня"Фестиваль "Спасская башня — 2018" стартует 24 августа и будет проходить до второго сентября.
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля военно-музыкальных оркестров "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня — 2018" стартует 24 августа и будет проходить до второго сентября.
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля военно-музыкальных оркестров "Спасская башня"На протяжении десяти вечеров на Красной площади развернется красочное шоу.
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля военно-музыкальных оркестров "Спасская башня"
На протяжении десяти вечеров на Красной площади развернется красочное шоу.
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля военно-музыкальных оркестров "Спасская башня"Перед зрителями выступят имперский юношеский оркестр Великобритании, оркестр карабинеров принца Монако, оркестр на велосипедах "Крещендо" из Нидерландов, оркестр королевской гвардии Омана. Впервые в "Спасской башне" участвует конная ассоциация Кордовы из Испании.
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля военно-музыкальных оркестров "Спасская башня"
Перед зрителями выступят имперский юношеский оркестр Великобритании, оркестр карабинеров принца Монако, оркестр на велосипедах "Крещендо" из Нидерландов, оркестр королевской гвардии Омана. Впервые в "Спасской башне" участвует конная ассоциация Кордовы из Испании.
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля военно-музыкальных оркестров "Спасская башня"Главной темой фестиваля станет офицерский бал.
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля военно-музыкальных оркестров "Спасская башня"
Главной темой фестиваля станет офицерский бал.
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля военно-музыкальных оркестров "Спасская башня"Решение выбрать такую тему продиктовано желанием публики: опрос в соцсетях показал, что зрители больше всего хотят слышать в исполнении военных оркестров старинные марши и вальсы.
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля военно-музыкальных оркестров "Спасская башня"
Решение выбрать такую тему продиктовано желанием публики: опрос в соцсетях показал, что зрители больше всего хотят слышать в исполнении военных оркестров старинные марши и вальсы.
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля военно-музыкальных оркестров "Спасская башня"Гостей шоу-программы ждут "Офицеры в парадных мундирах, дамы в вечерних туалетах, улыбки, танцы и живая музыка в исполнении лучших военных оркестров".
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля военно-музыкальных оркестров "Спасская башня"
Гостей шоу-программы ждут "Офицеры в парадных мундирах, дамы в вечерних туалетах, улыбки, танцы и живая музыка в исполнении лучших военных оркестров".
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля военно-музыкальных оркестров "Спасская башня"По итогам фестиваля посетители смогут выбрать самый интересный номер.
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля военно-музыкальных оркестров "Спасская башня"
По итогам фестиваля посетители смогут выбрать самый интересный номер.
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля военно-музыкальных оркестров "Спасская башня"Победители голосования получат приз зрительских симпатий.
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля военно-музыкальных оркестров "Спасская башня"
Победители голосования получат приз зрительских симпатий.
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля военно-музыкальных оркестров "Спасская башня"Подготовка к открытию фестиваля "Спасская башня".
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля военно-музыкальных оркестров "Спасская башня"
Подготовка к открытию фестиваля "Спасская башня".
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля военно-музыкальных оркестров "Спасская башня"Впервые предусмотрена бесплатная для всех желающих дневная программа.
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля военно-музыкальных оркестров "Спасская башня"
Впервые предусмотрена бесплатная для всех желающих дневная программа.
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля военно-музыкальных оркестров "Спасская башня"Днем на Красной площади будут проходить благотворительные концерты и выступят детские коллективы.
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля военно-музыкальных оркестров "Спасская башня"
Днем на Красной площади будут проходить благотворительные концерты и выступят детские коллективы.
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля военно-музыкальных оркестров "Спасская башня""Спасская башня" проводится с 2007 года.
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля военно-музыкальных оркестров "Спасская башня"
"Спасская башня" проводится с 2007 года.
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля военно-музыкальных оркестров "Спасская башня"За 11 лет существования фестиваля на Красной площади выступили 150 оркестров более чем из 50 стран.
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля военно-музыкальных оркестров "Спасская башня"
За 11 лет существования фестиваля на Красной площади выступили 150 оркестров более чем из 50 стран.
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля военно-музыкальных оркестров "Спасская башня"Официальный информационный партнер мероприятия — МИА "Россия сегодня".
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля военно-музыкальных оркестров "Спасская башня"
Официальный информационный партнер мероприятия — МИА "Россия сегодня".
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Теплоснабжение
- WorldSkills
- Фестиваль "Спасская Башня"
- Фестиваль Koktebel Jazz Party
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2018 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Настоящий ресурс содержит материалы 18+