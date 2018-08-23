Выступление Мирей Матье на "Спасской башне" будут транслировать по ТВ

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Талисман фестиваля "Спасская башня", знаменитая французская певица Мирей Матье выступит в этом году не в первые, а в последние дни музыкального праздника, это связано с телевизионной трансляцией, сообщил РИА Новости комендант Кремля, генерал-лейтенант Сергей Хебников.

Международный фестиваль "Спасская башня" пройдет на Красной площади в Москве с 24 августа по 2 сентября. Информационным партнером фестиваля выступает МИА "Россия сегодня".

"Французская певица является талисманом нашего фестиваля, поэтому раньше она выступала с первого дня праздника, но она выпадала из телевизионной трансляции, ее не все могли увидеть. Она готова была по традиции открыть фестиваль своим участием и в этом году, но мы на этот раз попросили ее выступить в те дни, когда будут идти телевизионная запись. Дело в том, что 1 сентября будет телевизионная запись, а 2 сентября будет телевизионная трансляция. Это была наша инициатива", — подчеркнул Хлебников.

Он напомнил, что у Мирей Матье запланировано четыре выступления — 31 августа, 1 и 2 сентября на Красной площади, а также один раз в дневной программе.