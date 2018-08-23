На "Спасской башне-2018" впервые пройдут дневные выступления

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Программа фестиваля "Спасская башня" в этом году впервые предусматривает дневное выступление с участием, в частности, знаменитой французской певицы — талисмана фестиваля Мирей Матье, сообщил РИА Новости в четверг комендант Кремля, генерал-лейтенант Сергей Хлебников.
"Почему мы пошли на дневные выступления? У нас более 18 тысяч благотворительных заявок. Мы задыхаемся, мы не в силах удовлетворить все эти просьбы, поэтому включили в программу дневные выступления, в частности, с участием Мирей Матье", — сказал Хлебников.