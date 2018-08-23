На "Спасской башне-2018" впервые пройдут дневные выступления

Музыканты оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова на Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня в Москве. Архивное фото

Музыканты оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова на Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Программа фестиваля "Спасская башня" в этом году впервые предусматривает дневное выступление с участием, в частности, знаменитой французской певицы — талисмана фестиваля Мирей Матье, сообщил РИА Новости в четверг комендант Кремля, генерал-лейтенант Сергей Хлебников.

Международный фестиваль "Спасская башня" пройдет на Красной площади в Москве с 24 августа по 2 сентября. Информационным партнером фестиваля выступает МИА "Россия Сегодня".

"Почему мы пошли на дневные выступления? У нас более 18 тысяч благотворительных заявок. Мы задыхаемся, мы не в силах удовлетворить все эти просьбы, поэтому включили в программу дневные выступления, в частности, с участием Мирей Матье", — сказал Хлебников.