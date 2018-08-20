Движение на улице Ильинка в Москве перекроют с 23 августа по 3 сентября

Прохожие на улице в Москве. Архивное фото

Прохожие на улице в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Движение на улице Ильинка в Москве перекроют с 23 августа по 3 сентября из-за проведения фестиваля "Спасская башня", сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы в понедельник.

Автомобилисты не смогут проехать по улице с 8.00 23 августа до 6.00 3 сентября.

В этом году XI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 24 августа по 2 сентября. Место проведения неизменно — Красная площадь. МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером фестиваля.