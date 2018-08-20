Третий сезон программы "Оркестры в парках" закрыт

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В субботу, 18 августа, у Итальянского грота Александровского сада прошел заключительный концерт программы "Военные оркестры в парках", но это не грустное завершение праздников на "зеленых островках" города, а передача эстафеты музыкальных вечеров и отличного настроения Международному военно-музыкальному фестивалю "Спасская башня", сообщил журналисту РИА Новости руководитель дирекции фестиваля Сергей Смирнов.

"Начиная с мая лучшие военные оркестры России демонстрировали свое мастерство на тринадцати зеленых площадках города. Сегодня в Александровском саду проходит завершающий концерт, но это не грустное завершение праздников в парках, а передача эстафеты музыкальных вечеров и отличного настроения Международному военно-музыкальному фестивалю "Спасская башня". Все оркестры, которые выступали на зелёных площадках столицы, вы сможете увидеть на фестивале "Спасская башня"", — сказал Смирнов.

Церемония закрытия началась мелодичным эхом оркестровой музыки сразу на двух площадках — у Грота в Александровском саду и памятника полководцу Георгию Жукову — встретили москвичей и многочисленных гостей города Центральный военный оркестр Минобороны России и Военный образцовый оркестр Почётного караула.

В этот солнечный день гости концертов под открытым небом могли услышать любимые многими произведения — от вальса "Амурские волны" и марша "Маршал Жуков" до захватывающей "Кадрили" и народных "Валенок", а также мелодии довоенных лет и гимн самому лучшему городу на Земле — Москве.

Через час к празднику присоединился ещё один военно-музыкальный коллектив — Центральный концертный образцовый оркестр имени Н.А. Римского-Корсакова ВМФ России.

Музыканты встретились в Александровском саду у Грота, образовав сводный оркестр. Военные порадовали многочисленных зрителей великолепными произведениями, среди которых патриотическая песня "Славься" на музыку Михаила Глинки из заключительной сцены оперы "Иван Сусанин" и известный военный марш "Мы — армия народа". В заключение, под несмолкаемые аплодисменты зрителей, сводный оркестр сыграл знаменитый марш Василия Агапкина "Прощание славянки".

Но на этом выступление оркестровых коллективов не закончилось — концертную программу продолжил Центральный концертный образцовый оркестр имени Н.А. Римского-Корсакова ВМФ России.

В исполнении солистов военного коллектива прозвучали песни "Тихий океан", "Синее море" и другие композиции, а закончился вечер песней Александры Пахмутовой "Русский вальс".

Недалеко от сцены, где играли оркестры, была организована танцевальная площадка. Люди разных возрастов кружились в танце в самом сердце столицы у стен Кремля.

"Мы говорим программе "Военные оркестры в парках" не до свидания, а до скорой встречи. Отмечу, что для всех военных музыкантов очень важны подобные встречи со своими зрителями. Это новые знакомства, общение, через которые идёт популяризация военной музыки. Нас очень радует, что на концерты стало приходить всё больше молодых людей",- сказал дирижёр Центрального военного оркестра МО РФ подполковник Константин Петрович.

Программа "Военные оркестры в парках" — это красивый и невероятно мелодичный пролог грандиозного музыкального шоу 2018 года — Фестиваля "Спасская башня", который пройдёт на Красной площади с 24 августа по 2 сентября.

Официальным информационным агентством Фестиваля "Спасская башня" является МИА "Россия сегодня".