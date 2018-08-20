Третий сезон программы "Оркестры в парках" закрыт

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В субботу, 18 августа, у Итальянского грота Александровского сада прошел заключительный концерт программы "Военные оркестры в парках", но это не грустное завершение праздников на "зеленых островках" города, а передача эстафеты музыкальных вечеров и отличного настроения Международному военно-музыкальному фестивалю "Спасская башня", сообщил журналисту РИА Новости руководитель дирекции фестиваля Сергей Смирнов.
"Начиная с мая лучшие военные оркестры России демонстрировали свое мастерство на тринадцати зеленых площадках города. Сегодня в Александровском саду проходит завершающий концерт, но это не грустное завершение праздников в парках, а передача эстафеты музыкальных вечеров и отличного настроения Международному военно-музыкальному фестивалю "Спасская башня". Все оркестры, которые выступали на зелёных площадках столицы, вы сможете увидеть на фестивале "Спасская башня"", — сказал Смирнов.
Церемония закрытия началась мелодичным эхом оркестровой музыки сразу на двух площадках — у Грота в Александровском саду и памятника полководцу Георгию Жукову — встретили москвичей и многочисленных гостей города Центральный военный оркестр Минобороны России и Военный образцовый оркестр Почётного караула.
Через час к празднику присоединился ещё один военно-музыкальный коллектив — Центральный концертный образцовый оркестр имени Н.А. Римского-Корсакова ВМФ России.
Музыканты встретились в Александровском саду у Грота, образовав сводный оркестр. Военные порадовали многочисленных зрителей великолепными произведениями, среди которых патриотическая песня "Славься" на музыку Михаила Глинки из заключительной сцены оперы "Иван Сусанин" и известный военный марш "Мы — армия народа". В заключение, под несмолкаемые аплодисменты зрителей, сводный оркестр сыграл знаменитый марш Василия Агапкина "Прощание славянки".
На фото: выступление Центрального концертного образцового оркестра ВМФ России.
Но на этом выступление оркестровых коллективов не закончилось — концертную программу продолжил Центральный концертный образцовый оркестр имени Н.А. Римского-Корсакова ВМФ России.
В исполнении солистов военного коллектива прозвучали песни "Тихий океан", "Синее море" и другие композиции, а закончился вечер песней Александры Пахмутовой "Русский вальс".
Недалеко от сцены, где играли оркестры, была организована танцевальная площадка. Люди разных возрастов кружились в танце в самом сердце столицы у стен Кремля.
Программа "Военные оркестры в парках" — это красивый и невероятно мелодичный пролог грандиозного музыкального шоу 2018 года — Фестиваля "Спасская башня", который пройдёт на Красной площади с 24 августа по 2 сентября.
Официальным информационным агентством Фестиваля "Спасская башня" является МИА "Россия сегодня".