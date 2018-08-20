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Фестиваль "Спасская Башня"
Фестиваль "Спасская Башня"

Третий сезон программы "Оркестры в парках" закрыт

(обновлено: 13:35 20.08.2018)
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© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"Выступление военного оркестра ВУНЦ СВ Общевойсковая академия ВС РФ. Усадьба ВоронцовоВыступление военного оркестра ВУНЦ СВ Общевойсковая академия ВС РФ. Усадьба Воронцово
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В субботу, 18 августа, у Итальянского грота Александровского сада прошел заключительный концерт программы "Военные оркестры в парках", но это не грустное завершение праздников на "зеленых островках" города, а передача эстафеты музыкальных вечеров и отличного настроения Международному военно-музыкальному фестивалю "Спасская башня", сообщил журналисту РИА Новости руководитель дирекции фестиваля Сергей Смирнов.

"Начиная с мая лучшие военные оркестры России демонстрировали свое мастерство на тринадцати зеленых площадках города. Сегодня в Александровском саду проходит завершающий концерт, но это не грустное завершение праздников в парках, а передача эстафеты музыкальных вечеров и отличного настроения Международному военно-музыкальному фестивалю "Спасская башня". Все оркестры, которые выступали на зелёных площадках столицы, вы сможете увидеть на фестивале "Спасская башня"", — сказал Смирнов.

Церемония закрытия началась мелодичным эхом оркестровой музыки сразу на двух площадках — у Грота в Александровском саду и памятника полководцу Георгию Жукову — встретили москвичей и многочисленных гостей города Центральный военный оркестр Минобороны России и Военный образцовый оркестр Почётного караула.

Начальник Московского военно-музыкального училища имени В.М.Халилова Александр Герасимов
© Фото предоставлено дирекцией фестиваля "Спасская башня"
Александр Герасимов: работать с интеллектуальным роком – одно удовольствие
В этот солнечный день гости концертов под открытым небом могли услышать любимые многими произведения — от вальса "Амурские волны" и марша "Маршал Жуков" до захватывающей "Кадрили" и народных "Валенок", а также мелодии довоенных лет и гимн самому лучшему городу на Земле — Москве.

Через час к празднику присоединился ещё один военно-музыкальный коллектив — Центральный концертный образцовый оркестр имени Н.А. Римского-Корсакова ВМФ России.

Музыканты встретились в Александровском саду у Грота, образовав сводный оркестр. Военные порадовали многочисленных зрителей великолепными произведениями, среди которых патриотическая песня "Славься" на музыку Михаила Глинки из заключительной сцены оперы "Иван Сусанин" и известный военный марш "Мы — армия народа". В заключение, под несмолкаемые аплодисменты зрителей, сводный оркестр сыграл знаменитый марш Василия Агапкина "Прощание славянки".

Медь и солнце. Закрытие программы "Военные оркестры в парках"
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкПрограмму "Военные оркестры в парках" проводит дирекция Фестиваля "Спасская башня" при поддержке правительства Москвы и Министерства обороны.Оркестр перед выступлением у Итальянского грота в Александровском саду в Москве в рамках программы Военные оркестры в парках. 18 августа 2018
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Программу "Военные оркестры в парках" проводит дирекция Фестиваля "Спасская башня" при поддержке правительства Москвы и Министерства обороны.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВпервые программа реализовали в 2016 году на территории ВДНХ. Выступления военных музыкальных коллективов так понравились москвичам и гостям столицы, что было принято решение проводить это мероприятие ежегодно.
На фото: выступление Центрального концертного образцового оркестра ВМФ России.Выступление оркестра у Итальянского грота в Александровском саду в Москве в рамках программы Военные оркестры в парках. 18 августа 2018
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Впервые программа реализовали в 2016 году на территории ВДНХ. Выступления военных музыкальных коллективов так понравились москвичам и гостям столицы, что было принято решение проводить это мероприятие ежегодно.
На фото: выступление Центрального концертного образцового оркестра ВМФ России.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВ этом году программа стартовала 19 мая. В течение трёх месяцев лучшие военные оркестры России выступали в тринадцати парках и скверах столицы.Отдыхающие танцуют на выступлении оркестра у Итальянского грота в Александровском саду в Москве в рамках программы Военные оркестры в парках. 18 августа 2018
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
В этом году программа стартовала 19 мая. В течение трёх месяцев лучшие военные оркестры России выступали в тринадцати парках и скверах столицы.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВыступления прошли в Александровском саду, парках "Музеон", Победы, "Красная Пресня", "Зарядье", "Сокольники", Измайловском, Перовском, Бабушкинском; садах "Эрмитаж" и имени Баумана, усадьбе Воронцово и музее-заповеднике "Кузьминки".Певица выступает с оркестром у Итальянского грота в Александровском саду в Москве в рамках программы Военные оркестры в парках. 18 августа 2018
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Выступления прошли в Александровском саду, парках "Музеон", Победы, "Красная Пресня", "Зарядье", "Сокольники", Измайловском, Перовском, Бабушкинском; садах "Эрмитаж" и имени Баумана, усадьбе Воронцово и музее-заповеднике "Кузьминки".
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкОдним из участников церемонии закрытия программы "Военные оркестры в парках" стал Военный образцовый оркестр Почётного караула.Выступление оркестра у Итальянского грота в Александровском саду в Москве в рамках программы Военные оркестры в парках. 18 августа 2018
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Одним из участников церемонии закрытия программы "Военные оркестры в парках" стал Военный образцовый оркестр Почётного караула.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкНа фото: отдыхающие танцуют у Итальянского грота в Александровском саду во время выступления Центрального военного оркестра Министерства обороны.Отдыхающие танцуют на выступлении оркестра у Итальянского грота в Александровском саду в Москве в рамках программы Военные оркестры в парках. 18 августа 2018Закрытие программы Военные оркестры в парках
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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На фото: отдыхающие танцуют у Итальянского грота в Александровском саду во время выступления Центрального военного оркестра Министерства обороны.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВо время выступлений военных оркестров москвичи и гости столицы смогли бесплатно послушать в их исполнении популярные композиции разных жанров - от классики до рок-музыки.Выступление оркестра у памятника маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве в рамках программы Военные оркестры в парках. 18 августа 2018
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Во время выступлений военных оркестров москвичи и гости столицы смогли бесплатно послушать в их исполнении популярные композиции разных жанров - от классики до рок-музыки.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВсего на закрытии программы в Александровском саду выступили три оркестра Военно-оркестровой службы Вооружённых Сил.Выступление оркестра у памятника маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве в рамках программы Военные оркестры в парках
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Всего на закрытии программы в Александровском саду выступили три оркестра Военно-оркестровой службы Вооружённых Сил.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкНа закрытии программы выступил также руководитель дирекции фестиваля "Спасская башня" Сергей Смирнов.Закрытие программы Военные оркестры в парках
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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На закрытии программы выступил также руководитель дирекции фестиваля "Спасская башня" Сергей Смирнов.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкПрограмма "Военные оркестры в парках" стала прологом фестиваля "Спасская башня", который пройдёт на Красной площади с 24 августа по 2 сентября.Выступление оркестра у памятника маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве в рамках программы Военные оркестры в парках. 18 августа 2018
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Программа "Военные оркестры в парках" стала прологом фестиваля "Спасская башня", который пройдёт на Красной площади с 24 августа по 2 сентября.
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Но на этом выступление оркестровых коллективов не закончилось — концертную программу продолжил Центральный концертный образцовый оркестр имени Н.А. Римского-Корсакова ВМФ России.

В исполнении солистов военного коллектива прозвучали песни "Тихий океан", "Синее море" и другие композиции, а закончился вечер песней Александры Пахмутовой "Русский вальс".

Недалеко от сцены, где играли оркестры, была организована танцевальная площадка. Люди разных возрастов кружились в танце в самом сердце столицы у стен Кремля.

Военнослужащие Президентского полка во время развода конного караула, в рамках подготовки к фестивалю Спасская башня
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Кремлевская школа верховой езды на "Спасской башне"
"Мы говорим программе "Военные оркестры в парках" не до свидания, а до скорой встречи. Отмечу, что для всех военных музыкантов очень важны подобные встречи со своими зрителями. Это новые знакомства, общение, через которые идёт популяризация военной музыки. Нас очень радует, что на концерты стало приходить всё больше молодых людей",- сказал дирижёр Центрального военного оркестра МО РФ подполковник Константин Петрович.

Программа "Военные оркестры в парках" — это красивый и невероятно мелодичный пролог грандиозного музыкального шоу 2018 года — Фестиваля "Спасская башня", который пройдёт на Красной площади с 24 августа по 2 сентября.

Официальным информационным агентством Фестиваля "Спасская башня" является МИА "Россия сегодня".

Спасская башня 2018
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"Спасская башня" 2018
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