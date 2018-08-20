Оркестр суворовцев отправится в Швейцарию на празднование Суворовских дней

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова в конце сентября отправится в Швейцарию на празднование Суворовских дней, сообщил в интервью РИА Новости начальник училища Александр Герасимов.

"После "Спасской башни", в конце сентября – начале октября, суворовцы отправятся в Швейцарию, где будут принимать участие в мероприятиях, посвященных очередной годовщине перехода Александра Васильевича Суворова через Альпы. В Швейцарии очень трепетно относятся к этой дате. На протяжении 20 лет оркестр суворовцев желанный гость в конфедерации. В ноябре оркестр вылетает в Сингапур для участия в праздновании 50-летия установления дипломатических отношений. Надеемся, что эта поездка станет новой яркой страницей в летописи нашего училища", — сказал Герасимов.

"Спасская башня" — Международный военно-музыкальный фестиваль. В этом году он пройдет с 24 августа по 2 сентября на Красной площади. МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером фестиваля.