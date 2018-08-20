В оркестре суворовцев рассказали о работе с рок-музыкантами

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Интересным и полезным стало сотрудничество оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова с рок-музыкантами на фестивале "Нашествие" в 2014 и 2015 годах, рассказал в интервью РИА Новости накануне фестиваля "Спасская башня" начальник училища Александр Герасимов.

"Мы работали с группами "Би-2", "Ночные снайперы" и "Смысловые галлюцинации". Когда нам предложили выступить на "Нашествии", нас обуревали сомнения в успешности данного проекта. Понятно, что возможности духового оркестра практически не ограничены, но всё же это рок-фестиваль", — поделился собеседник агентства.

Однако в итоге, по его словам, "для нас этот опыт стал интересным и полезным – ребята поработали с рок-музыкантами, многие из которых имеют прекрасное академическое образование".

"Группы, с которыми мы работали, являются исполнителями "интеллектуального рока", сотрудничать с ними — одно удовольствие", — резюмировал Герасимов.

В этом году XI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 24 августа по 2 сентября. Место проведения неизменно — Красная площадь. МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером фестиваля.