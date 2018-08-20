Оркестр суворовцев сыграет на "Спасской башне" Штрауса и Чайковского

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова на Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" исполнит произведения Иоганна Штрауса и П.И. Чайковского, а также попурри на тему современной эстрадной музыки, тем самым представив ретроспективу танцевальной музыки, сообщил в интервью РИА Новости начальник училища Александр Герасимов.

В 2018 году XI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 24 августа по 2 сентября на Красной площади. На протяжении десяти вечеров перед зрителями развернется красочное шоу с участием лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов с элементами театральных представлений, световыми инсталляциями и красочными фейерверками.

"Мы участвуем в "Спасской башне" с момента рождения этого грандиозного фестиваля и знаем, что в каждом нашем выступлении публикой востребован ансамбль барабанщиков, который будет подготовлен и в этот раз. Общая тема Фестиваля — офицерский бал, поэтому в репертуаре оркестра будут "Марш Радецкого" И. Штрауса, вальс из балета П. И. Чайковского "Спящая красавица" и попурри на тему современной эстрадной музыки. В нашем выступлении будет представлена своеобразная ретроспектива танцевальной музыки", — сказал Герасимов.

МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером Фестиваля "Спасская башня".