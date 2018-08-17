Оркестр ВМФ на "Спасской башне" исполнит советские песни о флоте

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Центральный концертный образцовый оркестр им. Н.А. Римского-Корсакова ВМФ России на фестивале "Спасская башня" исполнит советские песни о военно-морском флоте, сообщил в интервью РИА Новости накануне 11-го Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" начальник и художественный руководитель оркестра капитан 1 ранга Алексей Карабанов.

В 2018 году XI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 24 августа по 2 сентября на Красной площади. На протяжении десяти вечеров перед зрителями развернется красочное шоу с участием лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов с элементами театральных представлений, световыми инсталляциями и красочными фейерверками.

"В этом году для фестиваля "Спасская башня" мы подготовили шоу-программу из советских песен о военно-морском флоте, в том числе и "Севастопольский вальс". Надеемся, что эта программа понравится зрителям", — сказал Карабанов.

МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером фестиваля "Спасская башня".

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