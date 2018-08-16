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Фестиваль "Спасская Башня"
Фестиваль "Спасская Башня"

Программу фестиваля "Спасская башня" представили в МИА "Россия сегодня"

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© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"Выступление оркестра ВМФ России. Архивное фотоВыступление оркестра ВМФ России. Архивное фото
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Презентация программы XI международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", который пройдет с 24 августа по 2 сентября, состоялась в четверг в пресс-центре МИА "Россия сегодня". У входа в пресс-центр перед журналистами выступили музыканты Центрального военного оркестра, сыграв вальс советского композитора и дирижера Макса Кюсса "Амурские волны", композиции Арно Бабаджаняна "Лучший город земли" и Матвея Блантера "Катюша". О программе "Спасской башни" в этом году, ее новинках и участниках — в обзоре РИА Новости.

Приз зрительских симпатий

Выступление Центрального военного оркестра МО РФ в парке Зарядье
© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"
На ВДНХ 25 августа пройдет шествие участников фестиваля "Спасская башня"
Зрительское голосование впервые пройдет по итогам фестиваля "Спасская башня" в 2018 году, зрители выберут самые интересные российские и зарубежные номера, сообщил в четверг член общественного совета фестиваля комендант Московского Кремля Сергей Хлебников.

"Впервые будет проведено голосование, приз зрительских симпатий… зрители выберут самый интересный номер фестиваля как у российских, так и у зарубежных участников. Их ждут призы", — сказал Хлебников.

Он отметил, что в прошлом году уже проводилось похожее мероприятие. Тогда всех посетивших фестиваль опросили, какую музыку они также хотели бы услышать на "Спасской башне". По словам главного коменданта, очень многие хотели слышать произведения классических композиторов, в том числе Иоганна Штрауса, Петра Чайковского и Дмитрия Шостаковича.

"Мы решили пойти на поводу у зрительских симпатий и в этом году предложили по форме нашего замысла "Московский офицерский бал", где будет много этой музыки, которую хотят услышать люди, где будет много танцевальных номеров", — добавил Хлебников.

Офицерский бал

Фестиваль Спасская башня в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Главной темой фестиваля "Спасская башня-2018" станет офицерский бал
Темой XI московского фестиваля военных оркестров "Спасская башня" станет Московский офицерский бал, сообщил журналистам на пресс-конференции руководитель службы коменданта Московского Кремля ФСО России — комендант Московского Кремля, член Общественного совета фестиваля, генерал-лейтенант Сергей Хлебников.

"Главной темой XI международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" стал Московский офицерский бал. Выбор темы неслучаен – опрос зрителей в социальных сетях показал, что гости фестиваля больше всего хотят слышать в исполнении военных оркестров старинные марши и вальсы", — сказал он.

Кроме того, в этом году посетителей шоу-программы ждут "Офицеры в парадных мундирах, дамы в вечерних туалетах, улыбки, танцы и живая музыка в исполнении лучших военных оркестров".

Дневное шоу

Выступление Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации в саду Эрмитаж. Архивное фото
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"
Оркестр Минобороны на "Спасской башне" исполнит рок и джаз
Впервые в 2018 году в рамках программы "Спасской башни" состоится дневное представление, которое будет бесплатно для всех желающих. Как отметили организаторы фестиваля, оно будет абсолютно идентично вечернему шоу, за исключением салюта, но для него "готовятся другие сюрпризы".

"Дневная программа фестиваля "Спасская башня" на Красной площади будет бесплатна для всех желающих. В течение дня здесь будут выступать детские коллективы, все участники фестиваля дадут благотворительные концерты. Будет работать Кремлевская школа верховой езды", — сообщил на пресс-конференции руководитель дирекции фестиваля, ответственный секретарь общественного совета фестиваля Сергей Смирнов.

Как он сообщил, 25 августа с 12.00 до 14.00 на ВДНХ состоится торжественное шествие участников фестиваля, а 1 сентября с 12.00 до 14.00 участники "Спасской башни" выступят в парках и на железнодорожных вокзалах Москвы.

Со всего света

Военный оркестр из Мьянмы впервые выступит на фестивале Спасская башня
© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"
Военный оркестр из Мьянмы впервые выступит на фестивале "Спасская башня"
География стран-участниц "Спасской башни" охватывает все части света. В этом году в Москву приедут имперский юношеский оркестр Великобритании, оркестр карабинеров принца Монако, оркестр на велосипедах "Крещендо" из Нидерландов, оркестр королевской гвардии Омана. Впервые в фестивале примет участие конная ассоциация Кордовы из Испании.

"С 24 августа по 2 сентября на конном манеже XI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на суд жителей и гостей столицы свою уникальную программу представит конная Ассоциация из Испании. В этом году зрителей "Спасской башни" невероятным сочетанием испанского танца фламенко и одной из самых красивых пород лошадей в мире – андалузской – будут покорять самобытные и неподражаемые всадники из старинного города Кордовы, расположенного в автономном регионе Андалусия (Королевство Испания)", — сообщили организаторы фестиваля.

По их словам, самым зрелищным представлением коллектива является одно из лучших мировых шоу "Пыл и дух Андалузской лошади". Величественная и могучая, но при этом изящная и ловкая, андалузская лошадь показывает все чудеса выездки под испанскую музыку.

Итальянские берсальеры
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"
Итальянские берсальеры выступят на фестивале "Спасская башня" в Москве
Также на фестивале выступит корпус "Старых гренадеров Женевы" из Швейцарии, оркестр берсальеров из Италии, военный оркестр Шри-Ланки, военный оркестр вооруженных сил Мьянмы, международный кельтский оркестр волынок барабанов и международная команда ирландских танцев.

В будущем в фестивале "Спасская башня" могут принять участие кавалеристы республиканской гвардии Франции, сообщил в четверг член общественного совета фестиваля комендант Московского Кремля Сергей Хлебников.

"Я очень рад, что прибудет мой коллега, командующий республиканской гвардией Франции генерал Дамьен Стребиг. Мы с ним общались в Париже, говорили о возможности приезда сюда вновь республиканской гвардии Франции, возможно и в конном исполнении", — сказал Хлебников.

Спасская башня — детям

Шоу Андалузские лошади
© Фото : "Спасская башня"
Испания привезет на "Спасскую башню" фламенко и андалузских лошадей
Программа "Спасская башня — детям" получила развитие в 2018 году. Она включает в себя ежегодный фестиваль детских и молодежных духовых оркестров и смотр детских почетных караулов из различных регионов России. Каждый день в шатрах детского городка на Красной площади будут проходить выставки, мастер-классы, конкурсы, эстафеты и игры, которые смогут посетить бесплатно все желающие.

"Ежедневно в тематических шатрах юные гости "Спасской башни" и их родители смогут ознакомиться с историей военного мундира, приемами обращения с оружием и традициями военной музыки, принять участие в мастер-классах и познавательных викторинах. В программе работы детского городка предусмотрены день спорта с мастер-классами от известных спортсменов, день музыки с мастер-классами игры на инструментах, в финале которых участники будут объединены в настоящие оркестры, и день профессий", — сообщили организаторы фестиваля.

Традиционным для "Спасской башни" стал фестиваль детских духовых оркестров. В этом году на Красной площади выступят коллективы-победители второго смотра-конкурса детских духовых оркестров Центрального федерального округа, прошедшего в мае в московском парке Зарядье. Помимо оркестров, в празднике примут участие ансамбли ударных инструментов с импровизацией на тему "Барабанный джем".

МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером фестиваля "Спасская башня".

Спасская башня 2018
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"Спасская башня" 2018
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