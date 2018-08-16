На ВДНХ 25 августа пройдет шествие участников фестиваля "Спасская башня"

МОСКВА,16 авг — РИА Новости. Торжественное шествие участников международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" состоится 25 августа на ВДНХ, сообщил в четверг на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия Сегодня" руководитель дирекции фестиваля, ответственный секретарь Общественного совета фестиваля Сергей Смирнов.

"Двадцать пятого августа с 12.00 до 14.00 состоится торжественное шествие участников фестиваля на ВДНХ", — сказал он.

По его словам, 1 сентября с 12.00 до 14.00 участники "Спасской башни" выступят в парках и на железнодорожных вокзалах Москвы. Смирнов сообщил, что впервые за историю фестиваля будет проводиться дневная программа, которая будет бесплатной для всех желающих.

"Дневная программа фестиваля "Спасская башня" на Красной площади будет бесплатна для всех желающих. В течение дня здесь будут выступать детские коллективы, все участники фестиваля дадут благотворительные концерты. Будет работать Кремлевская школа верховой езды", — добавил он.

В 2018 году XI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 24 августа по 2 сентября на Красной площади. На протяжении десяти вечеров перед зрителями развернется красочное шоу с участием лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов с элементами театральных представлений, световыми инсталляциями и красочными фейерверками.