Фестиваль "Спасская башня" за 11 лет собрал 150 оркестров

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Более 50 стран были представлены на международном фестивале "Спасская башня" за 11 лет существования, всего на Красной площади выступили 150 оркестров, сообщил журналистам в среду генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию "Ростех") выступает генеральным спонсором международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня – 2018", который пройдет с 24 августа по 2 сентября 2018 года на Красной площади в Москве. Официальным информационным агентством фестиваля "Спасская башня" является МИА "Россия сегодня".

"Спасская башня" проводится начиная с 2007 года в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина под патронатом Общественного совета. За все время существования фестиваля в нем приняли участие 150 оркестровых коллективов более чем из 50 стран мира", — сказал Михеев.

Он подчеркнул, что "Рособоронэкспорт" поддерживает фестиваль не только финансово.

"По приглашению компании зрителями "Спасской башни" становятся высокопоставленные должностные лица правительств и силовых ведомств стран – партнеров России. Они ни разу не оставались равнодушными к происходящему на главной площади России", – сказал генеральный директор "Рособоронэкспорта".

Традиционно "Спасская башня" по времени проведения совпадает с международным военно-техническим форумом "Армия" – одной из ведущих мировых выставок вооружения и военной техники. В эти дни "Рособоронэкспорт" принимает большое количество делегаций высокого уровня практически из всех регионов мира. Многие из них по приглашению компании посещают фестиваль на Красной площади.

"Приглашение на фестиваль для наших иностранных коллег стало одним из важных пунктов визита в Россию. Они прекрасно знают: после сложных деловых переговоров здесь можно насладиться уникальным представлением", – добавил Михеев.

По его словам, важной частью фестиваля "Спасская башня" является обширная благотворительная программа, предусматривающая безвозмездное распространение нескольких тысяч билетов среди социально незащищенных групп населения, а также в детских учреждениях, школах Москвы, Подмосковья и других регионов России.