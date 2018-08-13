Оркестр Министерства обороны открыл свой концерт в парке "Зарядье"

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В субботу, 11 августа, музыкальную эстафету программы "Военные оркестры в парках" принял парк "Зарядье". В уникальном "зеленом островке" в центре Москвы с концертной программой выступил один из самых ярких военно-музыкальный коллектив — Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации.
"Наше выступление в парке "Зарядье" является своеобразным приветом, привезенным от зрителей финского фестиваля "HaminaTattoo" к российским любителям оркестровой музыки и Международному военно-музыкальному фестивалю "Спасская башня", который совсем скоро пройдет в сердце России — на Красной площади", — сказал дирижер оркестра майор Андрей Нисенбаум.
Программа "Военные оркестры в парках" за три года своей работы уже имеет ряд традиций. Одной из самых красивых — стихийная организация танцевальной площадки около сцены, где играют музыканты. Не стал исключением и концерт в "Зарядье". С первым взмахом дирижерской палочки пары разных возрастов закружились в вальсе "Амурские волны", который подхватило яркое танго "Виолетта", зажигательная "Рио-Рита", "Гусарский марш" и другие мелодии разных лет.
Закончился концерт еще одной традицией — "Маршем славянки", который всегда сопровождается бурными аплодисментами многочисленной публики. Отметим, что многие из зрителей, несмотря на жаркую погоду, специально приехали в парк, чтобы еще раз услышать великолепную музыку ведущего творческого коллектива Вооруженных Сил Российской Федерации и одного из самых известных оркестров мира.
Одной из основных задач проведения концертов в парках и скверах столицы является возрождение красивой и романтичной традиции — выступления военных оркестров на открытых площадках города, а также знакомство москвичей и гостей столицы с уникальными военно-музыкальными коллективами России.
Отметим, что в этом году программа "Военные оркестры в парках" прошла на 12 столичных площадках. Завершится она на следующей неделе, в субботу, 18 августа, в Александровском саду, предваряя собой десять вечеров невероятного красочного шоу Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", который пройдет с 24 августа по 2 сентября 2018 года на Красной площади.