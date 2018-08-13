Оркестр Министерства обороны открыл свой концерт в парке "Зарядье"

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В субботу, 11 августа, музыкальную эстафету программы "Военные оркестры в парках" принял парк "Зарядье". В уникальном "зеленом островке" в центре Москвы с концертной программой выступил один из самых ярких военно-музыкальный коллектив — Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации.

Маршем "Триумф победителей" на сцене Большого амфитеатра прославленный коллектив открыл свою программу. Это не удивительно, ведь всего неделю назад оркестранты вернулись из Финляндии, где с успехом представили нашу страну на Международном фестивале духовых оркестров "HaminaTattoo".

"Наше выступление в парке "Зарядье" является своеобразным приветом, привезенным от зрителей финского фестиваля "HaminaTattoo" к российским любителям оркестровой музыки и Международному военно-музыкальному фестивалю "Спасская башня", который совсем скоро пройдет в сердце России — на Красной площади", — сказал дирижер оркестра майор Андрей Нисенбаум.

Программа "Военные оркестры в парках" за три года своей работы уже имеет ряд традиций. Одной из самых красивых — стихийная организация танцевальной площадки около сцены, где играют музыканты. Не стал исключением и концерт в "Зарядье". С первым взмахом дирижерской палочки пары разных возрастов закружились в вальсе "Амурские волны", который подхватило яркое танго "Виолетта", зажигательная "Рио-Рита", "Гусарский марш" и другие мелодии разных лет.

© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня" Выступление Центрального военного оркестра МО РФ в парке "Зарядье" © Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня" Выступление Центрального военного оркестра МО РФ в парке "Зарядье"

Закончился концерт еще одной традицией — "Маршем славянки", который всегда сопровождается бурными аплодисментами многочисленной публики. Отметим, что многие из зрителей, несмотря на жаркую погоду, специально приехали в парк, чтобы еще раз услышать великолепную музыку ведущего творческого коллектива Вооруженных Сил Российской Федерации и одного из самых известных оркестров мира.

Организаторами программы "Военные оркестры в парках" выступает Дирекция Фестиваля "Спасская башня" при поддержке Минобороны России и Правительства Москвы.

Одной из основных задач проведения концертов в парках и скверах столицы является возрождение красивой и романтичной традиции — выступления военных оркестров на открытых площадках города, а также знакомство москвичей и гостей столицы с уникальными военно-музыкальными коллективами России.

© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня" Отдыхающие во время выступления Центрального военного оркестра МО РФ в парке "Зарядье" © Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня" Отдыхающие во время выступления Центрального военного оркестра МО РФ в парке "Зарядье"

Отметим, что в этом году программа "Военные оркестры в парках" прошла на 12 столичных площадках. Завершится она на следующей неделе, в субботу, 18 августа, в Александровском саду, предваряя собой десять вечеров невероятного красочного шоу Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", который пройдет с 24 августа по 2 сентября 2018 года на Красной площади.

МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером Фестиваля "Спасская башня"