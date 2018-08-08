Центральный военный оркестр выступит в парке "Зарядье"

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Центральный военный оркестр Минобороны РФ выступит 11 августа в московском парке "Зарядье" с программой, которую пока не раскрывает, сообщила РИА Новости в среду пресс-служба дирекции фестиваля "Спасская башня".

Это выступление станет одним из завершающих концертов программы "Военные оркестры в парках" сезона 2018 года, организатором которых третий год выступает дирекция военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" при поддержке Минобороны России и правительства Москвы.

"В предстоящую субботу в 17.00 выступит один из лучших творческих коллективов мира – Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации. Программу выступления музыканты раскрывать не стали, отметив лишь то, что в ней будут композиции – своеобразный привет столичному зрителю от международного военно-музыкального фестиваля "Hamina Tattoo", — сказал представитель пресс-службы.

Несколько дней назад оркестр вернулся из Финляндии, где был участником одного из известнейших фестивалей военной музыки. Коллектив из России не только покорил сердца финской публики, но и сразился в "музыкальном поединке" с коллегами из Великобритании, итогом которого стало совместное исполнение любимой многими русской песни "Катюша".

Одной из основных задач организации концертов в парках столицы является возрождение красивой и романтичной традиции – выступления военных оркестров на открытых площадках города, а также знакомство москвичей и гостей столицы с уникальными военно-музыкальными коллективами России.

Закончится летний "музыкальный марафон" 2018 года 18 августа в Александровском саду, предваряя собой десять вечеров невероятного красочного шоу международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", который пройдет с 24 августа по 2 сентября на Красной площади.