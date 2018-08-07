МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Вчера, 6 августа, состоялось открытие первой официальной кассы XI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская Башня". Она расположена на пересечении Красной площади с улицей Ильинка. Вторая касса откроется около Исторического музея за несколько дней до начала Фестиваля.

Организаторы Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская Башня" отмечают ежегодное увеличение числа иностранных гостей, желающих посетить одно из самых ярких российских мероприятий. Фестиваль привлекает туристов со всего мира, особенно частые гости жители стран Юго-Восточной Азии и Европы, где military tattoo (военно-музыкальные фестивали) проводятся с конца XIX века и очень популярны.

Впервые в 2018 году по многочисленным просьбам зрителей в рамках программы Фестиваля 2 сентября состоится дополнительное дневное представление. Оно будет абсолютно идентично вечернему шоу, за исключением салюта и иной пиротехнической составляющей. Но для дневного представления организаторы готовят другие сюрпризы.

Организаторы фестиваля рекомендуют приобретать билеты заранее, так как темпы продаж в этом году выше, чем в прошлом, и можно не успеть стать зрителем "живого" представления.

Билеты на Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"-2018 также можно приобрести на официальном сайте Фестиваля и у официального оператора concert.ru.

МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Фестиваля "Спасская башня"