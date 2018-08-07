МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Вчера, 6 августа, состоялось открытие первой официальной кассы XI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская Башня". Она расположена на пересечении Красной площади с улицей Ильинка. Вторая касса откроется около Исторического музея за несколько дней до начала Фестиваля.
Впервые в 2018 году по многочисленным просьбам зрителей в рамках программы Фестиваля 2 сентября состоится дополнительное дневное представление. Оно будет абсолютно идентично вечернему шоу, за исключением салюта и иной пиротехнической составляющей. Но для дневного представления организаторы готовят другие сюрпризы.
Организаторы фестиваля рекомендуют приобретать билеты заранее, так как темпы продаж в этом году выше, чем в прошлом, и можно не успеть стать зрителем "живого" представления.
Билеты на Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"-2018 также можно приобрести на официальном сайте Фестиваля и у официального оператора concert.ru.