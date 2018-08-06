Оркестр ВМФ России выступил в парке Кузьминки

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Оркестр Военно-морского флота России выступил в субботу, 4 августа с концертом в парке "Кузьминки". Зрители впервые услышали песню "Море зовет".

Организаторами концертных программ являются Дирекция военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" при поддержке Минобороны России и Департамента культуры города Москвы.

"Благодаря организаторам концертов и великолепной игре военных музыкантов мы не сидим дома, отступают болезни и невзгоды, а на их место под прекрасные мелодии, приходят приятные воспоминания, радостное настроение и ноги сами идут танцевать. Ну как сегодня можно было устоять под "Рио-Рита" или песню "Влюбленный солдат"?", — призналась нам Лидия Гришина, постоянный зритель концертных программ "Военные оркестры в парках".

В этот вечер гости парка могли услышать музыку на любой вкус и возраст — от классической "Песни варяжского гостя" Римского-Корсакова, которую исполнил солист оркестра Роман Шевчук, до дуэта Стеллы и Янко оперетты "Вольный ветер", который исполнили солисты Дмитрий Хромов и Наталья Шмитт, а также всеми любимую песню "Гляжу в озера синие" в исполнении солистки Веры Каяцкой.

© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня" Зрители во время выступления оркестра ВМФ России © Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня" Зрители во время выступления оркестра ВМФ России

Подарком для всех москвичей и гостей города стала песня "Море зовет", которая впервые была исполнена неделю назад на Главном параде ВМФ в Северной столице. Композиция была специально написана для Оркестра ВМФ РФ Александрой Пахмутовой и Николаем Добронравовым. Эта песня о мужестве моряков, силе и мощи военно-морского флота завершила еще один концерт военных музыкантов в парках столицы.

"Сегодняшнее выступление оркестра было похоже на программу, которая звучала на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, во время празднования Дня ВМФ. Конечно, незапланированный дождь вначале расстроил оркестрантов. Мы думали, что люди из-за погоды уйдут из парка. Хочется сказать слова благодарности и признательности всем зрителям, что, несмотря на ливень и гром, они остались верны музыке и очень тепло приняли наше выступление", — отметил начальник и художественный руководитель Центрального концертного образцового оркестра им. Н.А. Римского-Корсакова ВМФ России капитан 1 ранга Алексей Карабанов.

© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня" Выступление оркестра ВМФ России © Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня" Выступление оркестра ВМФ России

Отметим, что закрытие цикла концертов Программы "Военные оркестры в парках" состоится 18 августа в Александровском саду, предваряя собой десять вечеров невероятного красочного шоу Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", который пройдет с 24 августа по 2 сентября 2018 года на Красной площади.

МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Фестиваля "Спасская башня"