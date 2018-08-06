Фестиваль "Спасская башня" возрождает традицию выступления военных оркестров в крупнейших парках Москвы. В 2018 году программу "Военные оркестры в парках" принимают 13 открытых площадок. Концерты духовой музыки будут проходить в столице каждую субботу вплоть до 18 августа.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля "Спасская башня".
Фестиваль "Спасская башня" возрождает традицию выступления военных оркестров в крупнейших парках Москвы. В 2018 году программу "Военные оркестры в парках" принимают 13 открытых площадок. Концерты духовой музыки будут проходить в столице каждую субботу вплоть до 18 августа.
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