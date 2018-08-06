© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"

Выступление в парке, который впитал в себя дух мегаполиса от находящегося рядом комплекса Москва-Сити, но несмотря на это сохранил до наших дней природный ансамбль из старинных аллей, живописных водоемов с сетью каналов и прудов, стало по-особенному романтично