Оркестр ВМФ России выступит в парке "Кузьминки-Люблино"

Центральный оркестр ВМФ им. Н.А. Римского-Корсакова на церемонии открытия Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня - 2016

Центральный оркестр ВМФ им. Н.А. Римского-Корсакова на церемонии открытия Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня - 2016

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Оркестр Военно-морского флота России выступит с концертом в парке "Кузьминки-Люблино" в субботу, 4 августа, заявили журналистам в четверг в пресс-службе фестиваля "Спасская башня", являющейся организатором мероприятия.

"Участник Главного военно-морского парада России, прошедшего в минувшее воскресенье в Санкт-Петербурге, Центральный концертный образцовый оркестр имени Римского-Корсакова ВМФ РФ даст концерт в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино", — говорится в сообщении.

Организаторы мероприятия отметили, что в рамках данного концерта оркестр ВМФ исполнит классические и современные мелодии, а также традиционные флотские песни, которые звучали на Главном военно-морском параде в Петербурге.

Программа "Военные оркестры в парках", в рамках которой проходит этот концерт, проводится уже третий год и длится с мая по август. Ее организаторами выступают дирекция военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" при поддержке Минобороны РФ, МЧС России, Росгвардии и правительства Москвы. Закрытие цикла этого года состоится 18 августа в Александровском саду.

МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Фестиваля "Спасская башня"