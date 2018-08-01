Военный оркестр из Мьянмы впервые выступит на фестивале "Спасская башня"

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Оркестр вооруженных сил Мьянмы впервые выступит на фестивале "Спасская башня", сообщили РИА Новости в среду в дирекции фестиваля.

"Одиннадцатый международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" готовит зрителям много сюрпризов. Впервые на брусчатку Красной площади выйдет коллектив представляющий "изумруд" Юго-Восточной Азии – Республику Союз Мьянма", — говорится в сообщении.

По мнению организаторов, военный оркестр Вооруженных сил Мьянмы продемонстрирует зрителям фестиваля "Спасская башня" музыкальную культуру и национальный колорит своей страны.

Военный оркестр Вооруженных сил Мьянмы в этом году отмечает свой 30-летний юбилей. История коллектива берет своё начало в 1988 году, когда в городе Хмавби, округа Янгон, была основана военно-музыкальная рота. Позже и в других видах и родах войск были образованы военно-музыкальные подразделения. Сегодня таких подразделений пять. Дирижер оркестра уорент-офицер Тхет Наинг Сое. Руководит коллективом подполковник Мин Тхант Зав.

В 2018 году XI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 24 августа по 2 сентября. Место проведения — Красная площадь. Также сообщается, что программу выступлений на манеже по традиции формирует Кремлевская школа верховой езды (КШВЕ).

МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Фестиваля "Спасская башня"