В парке "Красная Пресня" прозвучал "Гусарский марш"

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В последнюю субботу июля музыкальный марафон Программы "Военные оркестры в парках" принимал парк "Красная Пресня".

Третий год подряд в парках и скверах столицы звучит музыка самых лучших военно-оркестровых коллективов страны, которые своими выступлениями радуют москвичей и гостей города.

На этот раз на концентричную площадку, которая расположилась на Красногвардейских прудах парка "Красная Пресня", вышел Военный оркестр Отдельной орденов Жукова, Ленина и Октябрьской революции Краснознаменной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

Отметим, что выступление в парке, который впитал в себя дух мегаполиса от находящегося рядом комплекса Москва-Сити, но несмотря на это сохранил до наших дней природный ансамбль из старинных аллей, живописных водоемов с сетью каналов и прудов, стало по-особенному романтично.

© Фото предоставлено дирекцией фестиваля "Спасская башня" Программа "Военные оркестры в парках" в московском парке "Красная Пресня" © Фото предоставлено дирекцией фестиваля "Спасская башня" Программа "Военные оркестры в парках" в московском парке "Красная Пресня"

Мимо концертной площадки, расположенной на деревянном настиле, проплывали лодочки с отдыхающими, и казалось, что парк как будто затаился, подчиняясь великолепной музыке оркестра, в ожидании любимых многими мелодий.

Открыл концертную программу "Гусарский марш", музыкальную "вахту" подхватили старинный вальс "Березка", зажигательная "Цыганочка" и вальс "Лесная сказка".

"Было бы упущением, находясь в одной из стариннейших усадеб столицы не исполнить песни о самом красивом городе Земли — Москве", — сказал ведущий концертной программы перед исполнением попурри "Это Москва".

Организаторами Программы "Военные оркестры в парках" ежегодно является Дирекция военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", при поддержке Минобороны РФ, МЧС России, Росгвардии и Правительства Москвы.

В 2018 году в Программе принимают участие 13 парков и скверов столицы. Закрытие цикла состоится 18 августа в Александровском саду, предваряя собой десять вечеров невероятного красочного шоу Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", который пройдет с 24 августа по 2 сентября 2018 года на Красной площади.

© Фото предоставлено дирекцией фестиваля "Спасская башня" Программа "Военные оркестры в парках" в московском парке "Красная Пресня" © Фото предоставлено дирекцией фестиваля "Спасская башня" Программа "Военные оркестры в парках" в московском парке "Красная Пресня"

Следующий концерт состоится 4 августа в 17.00 на Центральной площади Парка

"Кузьминки". На Главную сцену парка выйдет легендарный и неподражаемый Центральный концертный образцовый оркестр им. Н. А. Римского-Корсакова Военно-морского флота Российской Федерации.

МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля "Спасская башня".