В парке "Красная Пресня" выступит Оркестр войск Национальной гвардии России

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В субботу, 28 июля на главной сцене парка "Красная Пресня" состоится концерт Военного оркестра Отдельной орденов Жукова, Ленина и Октябрьской революции Краснознаменной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, говорится в пресс-релизе Дирекции военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

Концерт начнется в 17.00 со старинного вальса "Березка", присутствующие также услышат кубинскую "Хабанера" и зажигательную "Цыганочку", а продолжится вечер попурри "Это Москва".

Отметим, что это уже третье лето, когда в парках и скверах Москвы звучит музыка военных оркестров. Концертные программы проходят с мая по август месяц, на самых красивых и уютных зеленых площадках столицы.

Организаторами программы "Военные оркестры в парках" ежегодно является Дирекция военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", при поддержке Минобороны РФ, МЧС России, Росгвардии и Правительства Москвы.

Концертная программа в парке "Красная Пресня", который называют "абсолютной Венецией в садах", продлится около часа, вход на мероприятие свободный.

В 2018 году в Программе "Военные оркестры в парках" принимают участие 13 парков и скверов Москвы. Выступления военных коллективов украшают танцевальные пары — участники проекта "Московское долголетие". Еще одной особенностью этого года стало участие в акции волонтеров московского Культурного центра "Парк Новослободский".

Закрытие цикла состоится 18 августа в Александровском саду, предваряя собой десять вечеров невероятного красочного шоу Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", который пройдет с 24 августа по 2 сентября 2018 года на Красной площади.

МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля "Спасская башня".