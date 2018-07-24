Итальянские берсальеры выступят на фестивале "Спасская башня" в Москве

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Оркестр элитных итальянских стрелков – берсальеров выступит на военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" в Москве, сообщили во вторник в пресс-службе фестиваля.

Берсальеры – стрелки в итальянской армии, особый род войск, элитные высокомобильные пехотные части.

© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня" Итальянские берсальеры © Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня" Итальянские берсальеры

"В этом году зрителей фестиваля "Спасская башня" ждёт захватывающее выступление оркестра берсальеров из города Сан-Дона-ди-Пьяве. Оркестр берсальеров из города Сан-Дона-ди-Пьяве был основан в 1966 году в качестве музыкального коллектива местного отделения берсальеров, который считается представителем исторической области Италии, известной как "Бассо Пьяве", — говорится в сообщении.

Сейчас в состав оркестра входят 35 музыкантов, среди которых отставные берсальеры, некогда служившие в рядах итальянских вооруженных сил, обычные музыканты и энтузиасты.

В пресс-службе фестиваля отметили, что этот оркестр принимает участие в целом ряде важных международных музыкальных форумов. На их счету выступления во Франции, Германии, Бельгии, Египте, Испании и Австрии.

В 2018 году XI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 24 августа по 2 сентября. Место проведения — Красная площадь. Также сообщается, что программу выступлений на манеже по традиции формирует Кремлевская школа верховой езды (КШВЕ).

МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Фестиваля "Спасская башня".