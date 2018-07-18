Военные оркестры выступят 21 июля в двух парках Москвы

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В субботу, 21 июля на двух площадках города — в Саду имени Н.Э. Баумана и в Измайловском парке, пройдут выступления Показательного оркестра МЧС России и Сводного военного оркестра войск национальной гвардии, говорится в пресс-релизе Дирекции военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

"В субботний день москвичи и гости столицы услышат мелодии, любимые многими поколениями — старинные вальсы, марши, песни прошлых лет, хиты 90-х и современные композиции",- отмечают организаторы.

Концерты состоятся в рамках Программы "Военные оркестры в парках", организаторами которой является Дирекция военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", при поддержке Минобороны РФ, МЧС России, Росгвардии и Правительства Москвы.

Музыкальная суббота в этот день начнется в 14.00 в Саду имени Н.Э. Баумана. На сценической площадке "Ракушка" выступит Показательный оркестр МЧС России. Этот коллектив является постоянным участником Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" и хорошо известен многим любителям музыки, как оркестр, имеющий широкий репертуарный диапазон — от военных маршей до филармонических концертов.

Музыканты обещают, что в этот день скучно не будет никому.

Напомним, что 30 июня, в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, концерт в Саду имени Н.Э. Баумана был отменен.

"Надеемся, что в этот день погода не будет капризной и поддержит нас "солнечными аплодисментами", которые мы передадим от наших сердец к сердцам наших зрителей", — отметил руководитель оркестра подполковник внутренней службы Антон Кожеватов.

Музыкальный марафон в этот день подхватит Измайловский парк культуры и отдыха, где выступит Сводный военный оркестр войск национальной гвардии.

В 17.00 тишину одного из самых экологически чистых парков в Европе нарушит великолепная оркестровая музыка.

Программу выступления музыканты держат в тайне, но нам удалось узнать, что публику ждут марши, попурри из знаменитых фронтовых песен, джазовые мелодии, а также аранжировки фрагментов известных композиций.

Музыканты предупреждают, что в этот вечер пройдет под девизом: "Танцуют все".

В 2018 году в Программе "Военные оркестры в парках" принимают участие 13 парков и скверов Москвы. Закрытие цикла состоится 18 августа в Александровском саду, предваряя собой десять вечеров невероятного красочного шоу Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", который пройдет с 24 августа по 2 сентября 2018 года на Красной площади.

МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Фестиваля "Спасская башня".