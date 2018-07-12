Воронцовский парк примет музыкальный марафон программы "Оркестры в парках"

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В субботу, 14 июля, на территории старинной русской "Усадьбы "Воронцово" выступит Военный оркестр ВУНЦ СВ "Общевойсковая академия Вооруженных Сил РФ", отмечается в пресс-релизе Дирекции военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

"Концерт оркестровой музыки является продолжением череды выступлений, которые проходят каждую субботу в парках и скверах столицы с мая по август в рамках программы "Оркестры в парках". На этой неделе на главной площадке Воронцовского парка выступит Военный оркестр ВУНЦ СВ "Общевойсковая академия Вооруженных Сил РФ",- говорится в сообщении.

В этот день будет исполнены произведения прошлых лет: от старинных русских маршей и классических композиций, до современных мелодий. Организаторы уверены, что "атмосфера парка — от каскада прудов, дубовой рощи, Итальянского и Китайского сада до старинных усадебных построек, придаст концерту особую праздничную атмосферу".

Главной идеей организации выступлений военно-оркестровых коллективов на открытых площадках Москвы является возрождение одной из самых романтичных традиций столицы — выступление военных оркестров в парках, садах и скверах. Более того, для многих москвичей и гостей столицы это уникальная возможность познакомиться с творчеством музыкантов, многие из которых являются участниками Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня" Военный оркестр ВУНЦ СВ "Общевойсковая академия Вооруженных Сил РФ" © Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня" Военный оркестр ВУНЦ СВ "Общевойсковая академия Вооруженных Сил РФ"

Организаторами мероприятий является Дирекция военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", при поддержке Минобороны России и Правительства Москвы.

Концерт в "Усадьбе "Воронцово" состоится в центре парка на главной сцене 7 июля, начало выступления в 17.00

МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Фестиваля "Спасская башня".