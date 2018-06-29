Президентский оркестр дал концерт для болельщиков ЧМ-2018

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Необычный концерт состоялся сегодня, 29 июня, в 13.00 у Итальянского грота в Александровском саду. Перед жителями и гостями столицы, среди которых было много футбольных болельщиков, выступил постоянный участник Междунородного военно-музыкального фестиваля Спасская башня — Президентский оркестр СКМК ФСО РФ.
Несомненно, выступление прославленного музыкального коллектива было приурочено главной летней теме в России — Чемпионату мира по футболу FIFA-2018.
Первыми аккордами концерта стал футбольный сигнал, который далее поддержал известный всем Футбольный марш композитора Матвея Блантера.
В первом оркестровом тайме были сыграны европейские произведения, а также знаменитая песня Besame Mucho (Поцелуй крепче) Консуэло Веласкеса, специально для фанатов Уругвая и Аргентины танго La Cumparsita (Кумпарсита), которую подхватила зажигательная Цыганочка.
Второй музыкальный тайм начался с приветствия фанатов из Бразилии — прозвучало Бразильское Самба, а далее все, без исключения, дружно пели популярную советскую песню Катюша.
Мы не могли не включить в наш футбольно-оркестровый концерт песню, о гостеприимной хозяйке Чемпионата мира и исполнили композицию о Москве Ариака Бабаджаняна Лучший город Земли, — отметил Евгений Никитин.
А мы напоминаем, что в 2018 году XI Международный военно-музыкальный фестиваль Спасская башня пройдет с 24 августа по 2 сентября. Место проведения неизменно — сердце российской столицы — Красная площадь. Билеты уже в продаже на официальном сайте Фестиваля (spasstower.ru)