Президентский оркестр дал концерт для болельщиков ЧМ-2018

Президентский оркестр СКМК ФСО РФ во время концерта у Итальянского грота в Александровском саду

Президентский оркестр СКМК ФСО РФ во время концерта у Итальянского грота в Александровском саду

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Необычный концерт состоялся сегодня, 29 июня, в 13.00 у Итальянского грота в Александровском саду. Перед жителями и гостями столицы, среди которых было много футбольных болельщиков, выступил постоянный участник Междунородного военно-музыкального фестиваля Спасская башня — Президентский оркестр СКМК ФСО РФ.

Несомненно, выступление прославленного музыкального коллектива было приурочено главной летней теме в России — Чемпионату мира по футболу FIFA-2018.

Сегодняшнее выступление нашего оркестра было напрямую связано с главным событием, которое сейчас проходит в нашей стране. Весь концерт был с музыкальным оттенком стран участниц Чемпионата мира по футболу. Сегодняшние эмоции наших слушателей — гостей столицы и болельщиков еще раз доказали, что музыка не имеет границ и языков, она объединяет народы, — рассказал дирижер Президентского оркестра Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны РФ заслуженный артист Российской Федерации, полковник Евгений Никитин.

Первыми аккордами концерта стал футбольный сигнал, который далее поддержал известный всем Футбольный марш композитора Матвея Блантера.

В первом оркестровом тайме были сыграны европейские произведения, а также знаменитая песня Besame Mucho (Поцелуй крепче) Консуэло Веласкеса, специально для фанатов Уругвая и Аргентины танго La Cumparsita (Кумпарсита), которую подхватила зажигательная Цыганочка.

Второй музыкальный тайм начался с приветствия фанатов из Бразилии — прозвучало Бразильское Самба, а далее все, без исключения, дружно пели популярную советскую песню Катюша.

Мы не могли не включить в наш футбольно-оркестровый концерт песню, о гостеприимной хозяйке Чемпионата мира и исполнили композицию о Москве Ариака Бабаджаняна Лучший город Земли, — отметил Евгений Никитин.

Завершился концерт в Александровском саду маршем Прощание Славянки, который символизировал прощание лишь на некоторое время, до встречи нового дня и новых сюрпризов, которые ждут всех гостей гостеприимной Москвы.

А мы напоминаем, что в 2018 году XI Международный военно-музыкальный фестиваль Спасская башня пройдет с 24 августа по 2 сентября. Место проведения неизменно — сердце российской столицы — Красная площадь. Билеты уже в продаже на официальном сайте Фестиваля (spasstower.ru)