На фестивале "Спасская башня" выступит команда танцоров из Ирландии

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. На XI Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" выступит Международная команда ирландских танцоров (International Irish Dance Team), отмечается в пресс-релизе дирекции фестиваля.
"У посетителей "Спасской башни" будет уникальная возможность увидеть красоту и неповторимость ирландского танца, с его энергией и красотой кельтской хореографии. У этого танца есть особенность — при почти полной неподвижности верхней части тела все внимание публики привлекает движение ног, ими они передают все свои чувства и эмоции",- говорится в сообщении организаторов фестиваля.
Международная команда (International Irish Dance Team), в которую входит 38 талантливых ирландских танцоров из России, Германии, Чехии и Словакии, была специально создана для выступления на фестивале "Спасская башня".
В группе также присутствуют четыре музыканта, которые играют на аккордеоне, синтезаторе, флейте и гитаре. Художественным руководителем коллектива является Мария Зотько, которая в качестве хореографа и танцора представила несколько постановок на прошедших Фестивалях.
Хореограф коллектива Дарья Маркосьян, которая преподает ирландские танцы уже более 15 лет по всей территории России. Ее ученики неоднократно становились победителями и призерами различных соревнований на региональном уровне, включая победу на Чемпионате Европы.
Международная танцевальная команда ирландских танцоров и музыкантов на Фестивале "Спасская башня"-2018 представит специально подготовленный номер, который называется "Кладдах Дримс".
"Наш танец — мечта о Кладдахе, сон о дальних берегах, фантазия на тему традиционных ирландских танцев", — отметила художественный руководитель коллектива Мария Зотько.
В 2018 году XI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 24 августа по 2 сентября. Место проведения неизменно — сердце российской столицы — Красная площадь. Приобрести билеты без комиссии можно на официальном сайте Фестиваля (spasstower.ru).
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Фестиваля "Спасская башня".