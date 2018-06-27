РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Фестиваль "Спасская Башня"
Фестиваль "Спасская Башня"

На фестивале "Спасская башня" выступит команда танцоров из Ирландии

18:1127.06.2018
0100
© Фото : дирекция фестиваля "Спасская Башня"На фестивале Спасская башня выступит международная команда танцоров из ИрландииНа фестивале Спасская башня выступит международная команда танцоров из Ирландии
© Фото : дирекция фестиваля "Спасская Башня"

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. На XI Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" выступит Международная команда ирландских танцоров (International Irish Dance Team), отмечается в пресс-релизе дирекции фестиваля.

"У посетителей "Спасской башни" будет уникальная возможность увидеть красоту и неповторимость ирландского танца, с его энергией и красотой кельтской хореографии. У этого танца есть особенность — при почти полной неподвижности верхней части тела все внимание публики привлекает движение ног, ими они передают все свои чувства и эмоции",- говорится в сообщении организаторов фестиваля.

Международная команда (International Irish Dance Team), в которую входит 38 талантливых ирландских танцоров из России, Германии, Чехии и Словакии, была специально создана для выступления на фестивале "Спасская башня".

В группе также присутствуют четыре музыканта, которые играют на аккордеоне, синтезаторе, флейте и гитаре. Художественным руководителем коллектива является Мария Зотько, которая в качестве хореографа и танцора представила несколько постановок на прошедших Фестивалях.

© Фото : дирекция фестиваля "Спасская Башня"На фестивале "Спасская башня" выступит международная команда танцоров из Ирландии
© Фото : дирекция фестиваля "Спасская Башня"
На фестивале "Спасская башня" выступит международная команда танцоров из Ирландии

Участники коллектива Старые гренадеры Женевы
© Фото : дирекция фестиваля "Спасская Башня"
Швейцария вновь примет участие в фестивале "Спасская башня" в Москве
В 2016 и 2017 году специально для совместного выступления с Кельтским оркестром волынок и барабанов на Фестивале "Спасская башня" Мария Зотько собрала международную команду исполнителей шотландских танцев.

Хореограф коллектива Дарья Маркосьян, которая преподает ирландские танцы уже более 15 лет по всей территории России. Ее ученики неоднократно становились победителями и призерами различных соревнований на региональном уровне, включая победу на Чемпионате Европы.

Международная танцевальная команда ирландских танцоров и музыкантов на Фестивале "Спасская башня"-2018 представит специально подготовленный номер, который называется "Кладдах Дримс".

"Наш танец — мечта о Кладдахе, сон о дальних берегах, фантазия на тему традиционных ирландских танцев", — отметила художественный руководитель коллектива Мария Зотько.

© Фото : дирекция фестиваля "Спасская Башня"На фестивале "Спасская башня" выступит международная команда танцоров из Ирландии
© Фото : дирекция фестиваля "Спасская Башня"
На фестивале "Спасская башня" выступит международная команда танцоров из Ирландии

Оркестр Королевской гвардии Омана
© Фото : Дирекция фестиваля "Спасская башня"
Оркестр Королевской гвардии Омана впервые приедет на "Спасскую башню"
Кладдах — ирландская деревня в графстве Голуэй, одно из старейших рыбацких поселений в Ирландии. В этом местечке появились первые кладдахские кольца в форме пары рук, держащих сердце, увенчанное короной. Эти кольца, известные далеко за пределами Ирландии, символизируют любовь, дружбу и верность. Красивая легенда повествует о ювелире, попавшем в плен к маврам и проведшем на чужбине долгие годы, и всё это время его невеста ждала возлюбленного. Он вернулся на родину в деревушку Кладдах и создал первые подобные кольца.

В 2018 году XI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 24 августа по 2 сентября. Место проведения неизменно — сердце российской столицы — Красная площадь. Приобрести билеты без комиссии можно на официальном сайте Фестиваля (spasstower.ru).

МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Фестиваля "Спасская башня".

Комментировать
Фестиваль "Спасская Башня"
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Мексика
3
Швеция
Матч окончен
2
Республика Корея
0
Германия
27 июня 21:00
-
Швейцария
-
Коста-Рика
27 июня 21:00
-
Сербия
-
Бразилия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Мексика
3
Швеция
Матч окончен
2
Республика Корея
0
Германия
27 июня 21:00
-
Швейцария
-
Коста-Рика
27 июня 21:00
-
Сербия
-
Бразилия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена