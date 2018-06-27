На фестивале "Спасская башня" выступит команда танцоров из Ирландии

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. На XI Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" выступит Международная команда ирландских танцоров (International Irish Dance Team), отмечается в пресс-релизе дирекции фестиваля.

"У посетителей "Спасской башни" будет уникальная возможность увидеть красоту и неповторимость ирландского танца, с его энергией и красотой кельтской хореографии. У этого танца есть особенность — при почти полной неподвижности верхней части тела все внимание публики привлекает движение ног, ими они передают все свои чувства и эмоции",- говорится в сообщении организаторов фестиваля.

Международная команда (International Irish Dance Team), в которую входит 38 талантливых ирландских танцоров из России, Германии, Чехии и Словакии, была специально создана для выступления на фестивале "Спасская башня".

В группе также присутствуют четыре музыканта, которые играют на аккордеоне, синтезаторе, флейте и гитаре. Художественным руководителем коллектива является Мария Зотько, которая в качестве хореографа и танцора представила несколько постановок на прошедших Фестивалях.

© Фото : дирекция фестиваля "Спасская Башня" На фестивале "Спасская башня" выступит международная команда танцоров из Ирландии © Фото : дирекция фестиваля "Спасская Башня" На фестивале "Спасская башня" выступит международная команда танцоров из Ирландии

В 2016 и 2017 году специально для совместного выступления с Кельтским оркестром волынок и барабанов на Фестивале "Спасская башня" Мария Зотько собрала международную команду исполнителей шотландских танцев.

Хореограф коллектива Дарья Маркосьян, которая преподает ирландские танцы уже более 15 лет по всей территории России. Ее ученики неоднократно становились победителями и призерами различных соревнований на региональном уровне, включая победу на Чемпионате Европы.

Международная танцевальная команда ирландских танцоров и музыкантов на Фестивале "Спасская башня"-2018 представит специально подготовленный номер, который называется "Кладдах Дримс".

"Наш танец — мечта о Кладдахе, сон о дальних берегах, фантазия на тему традиционных ирландских танцев", — отметила художественный руководитель коллектива Мария Зотько.

© Фото : дирекция фестиваля "Спасская Башня" На фестивале "Спасская башня" выступит международная команда танцоров из Ирландии © Фото : дирекция фестиваля "Спасская Башня" На фестивале "Спасская башня" выступит международная команда танцоров из Ирландии

Кладдах — ирландская деревня в графстве Голуэй, одно из старейших рыбацких поселений в Ирландии. В этом местечке появились первые кладдахские кольца в форме пары рук, держащих сердце, увенчанное короной. Эти кольца, известные далеко за пределами Ирландии, символизируют любовь, дружбу и верность. Красивая легенда повествует о ювелире, попавшем в плен к маврам и проведшем на чужбине долгие годы, и всё это время его невеста ждала возлюбленного. Он вернулся на родину в деревушку Кладдах и создал первые подобные кольца.

В 2018 году XI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 24 августа по 2 сентября. Место проведения неизменно — сердце российской столицы — Красная площадь. Приобрести билеты без комиссии можно на официальном сайте Фестиваля (spasstower.ru).

МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Фестиваля "Спасская башня".