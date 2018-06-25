Хиты от группы АББА до "Калинки-малинки" прозвучали в парке "Перовский"

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Эстафету музыкальных концертов с программой "Военные оркестры в парках" принимал в пошедшую субботу, 23 июня, парк "Перовский".

Перед москвичами и гостями столицы выступило Московское высшее общевойсковое командное училище, дирижировал оркестром майор Иван Краснецкий.

"Наша программа составлена из музыки разных эпох и жанров. Произведения военных лет, несколько попурри из любимых послевоенных произведений, военная музыка 70-х, а также композиции легендарного шведского коллектива "АББА" и всеми любимая "Калинка-малинка",- отметил перед выступлением дирижер оркестра майор Иван Краснецкий.

Он подчеркнул, что музыка военного оркестра — это всегда праздник вдохновения и бодрости духа, а "если вспомнить слова великого полководца Суворова, то "военная музыка удваивает и даже утраивает силу армии".

© Фото : дирекция фестиваля "Спасская башня" Выступление военного оркестра под управлением дирижера Ивана Краснецкого на сцене Перовского парка. 23 июня 2018 © Фото : дирекция фестиваля "Спасская башня" Выступление военного оркестра под управлением дирижера Ивана Краснецкого на сцене Перовского парка. 23 июня 2018

"Программа "Оркестры в парках" — это настоящий подарок для людей пожилого возраста, которые молоды душой, занимаются танцами и ведут активный образ жизни. С приходом лета мы традиционно ходим в парки, где выступают оркестры международного фестиваля "Спасская башня", чтобы послушать качественную музыку и потанцевать", — признался нам Николай Гульван — активный участник программы "Московское долголетие".

В субботний вечер скучать было некогда, звучали всем известные хиты прошлых лет: "Синий платочек", "На сопках Маньчжурии", вальс "Амурские волны", "Ах, Одесса", "Улыбка" и другие.

Организатором концертов военных оркестров выступает Дирекция Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" при поддержке Министерства обороны РФ и Правительства Москвы.

Отметим, что одной из главных целей проведения концертов является возрождение одной из красивейших и романтичных традиций — выступление военно-оркестровых коллективов в парках и скверах города.

Выступление военного оркестра завершилось под дружные аплодисменты маршем Василия Агапкина "Прощание славянки".

Напомним, что концерты в рамках проекта "Военные оркестры в парках города" проходят каждую субботу с мая по август в парках и скверах столицы. Выступают лучшие оркестры Московского Эстафету "Оркестры в парках" на следующей неделе, 30 июня, принимает Сад имени Баумана.

МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Фестиваля "Спасская башня".