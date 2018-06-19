Центральный военный оркестр примет участие в "Вахте памяти" в Воронеже

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Центральный военный оркестр Министерства обороны выступит во время военно-патриотической акции "Вахта памяти — 2018", которая пройдет 19 июля в Воронеже.

Первые аккорды в исполнении знаменитого оркестра прогремят в 19.00 на одной из уникальных, современных и любимых площадок города — "Зеленом театре", который местные жители называют "сердцем Воронежа".

"Выступление военных музыкантов на концертных площадках во время военно-патриотической акции "Вахта памяти" всегда является не только почетным, но и вдвойне ответственным. Не секрет, что музыка всегда была неотъемлемой частью жизни любого человека и сопровождает всех нас не только в радостные моменты, а также в дни горести и печали. Сегодня, во время выступления, мы еще раз вспомним наших соотечественников, земляков, родных и близких, отдавших свои жизни во блага мира на земле", — отметил начальник Центрального военного оркестра Минобороны России, заслуженный артист Российской Федерации, полковник Сергей Дурыгин.

Он рассказал, что в программу концерта войдут такие произведения как "Священная война" Александрова, "Геральдический март", "В землянке" Суркова, "За того парня", "Тучи в голубом", "Валенки" и ряд других известных произведений.

Почетными гостями концерта станут ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил РФ, а также учащиеся профессиональных образовательных учреждений, воспитанники подшефных детских домов, ведущие деятели культуры и искусства региона, жители Воронежа и представители поисковых отрядов Воронежской области.

По словам организаторов, гостями мероприятия будет более полутора тысяч человек.

Во время концерта воронежцы и гости города услышат соло на трубе в исполнении заслуженного артиста России, члена Всемирной гильдии трубачей, обладателя премии "Признание" Семёна Мильштейна. Также на

одной сцене с оркестром выступят прославленные солисты и музыканты региона.

Международная военно-патриотическая акция "Вахта памяти-2018" пройдет до 22 июня.

Центральным событием акции станет церемония перезахоронения останков советских солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны в ходе Воронежско-Ворошиловградской операции, на территории военно-мемориального комплекса в селе Чистая Поляна Рамонского района Воронежской области, которая пройдет 21 июня, в канун Дня памяти и скорби. Траурная церемония закончится возложением цветов и минутой молчания.

Отметим, что акция пройдет по всей территории России и за ее пределами. Торжественная церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата состоится и в Александровском саду в Москве ночью 22 июня. Цветы возложат после того, как в 4.00 утра голос Юрия Левитана объявит о начале войны. Акция продлится до 5.30 утра.

МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Фестиваля "Спасская башня"