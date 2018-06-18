В Саду "Эрмитаж" прошло выступление Центрального военного оркестра

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Летняя эстрада в Саду "Эрмитаж" превратилась в концертную площадку для любителей и почитателей духовой музыки. Перед сотнями собравшихся в рамках Программы "Военные оркестры в парках" выступил ведущий творческий коллектив Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации, один из самых известных оркестров мира — Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации.

Открыл концертную программу марш "Триумф победителей". С первых нот оркестранты под управлением дирижера оркестра подполковника Константина Петровича захватили сердца собравшихся. Зрители с восхищением наблюдали за игрой музыкантов, многие не смогли устоять — на сцене Летней эстрады закружились в танце представители разных возрастов. Не остались в стороне и дети. Они, как могли, повторяли за взрослыми танцевальные движения вальса, танго и фокстрота.

Во время своего выступления Центральный военный оркестр исполнил музыку разных композиторов, старинные марши и современные мелодии, не обошли стороной и всеми любимые музыкальные произведения из советских кинофильмов.

"Мы не будем объявлять следующую композицию, так как ее знают все. Она давно стала народной. Автор большой друг нашего оркестра, Герой Социалистического Труда, народная артистка Советского Союза — Александра Николаевна Пахмутова. Она частый гость у нас в оркестре, совместно с нашим коллективом — духовым и симфоническим, проводит свои творческие вечера", — сказал дирижер оркестра перед исполнением мелодии "Хорошие девчата" из кинофильма "Девчата". Все слушатели с первых нот узнали произведение и с воодушевлением подпевали знакомую песню.

© Фото : предоставлено дирекцией фестиваля "Спасская Башня" Выступление Центрального военного оркестра Вооруженных Сил РФ на летей эстраде в Саду "Эрмитаж" © Фото : предоставлено дирекцией фестиваля "Спасская Башня" Выступление Центрального военного оркестра Вооруженных Сил РФ на летей эстраде в Саду "Эрмитаж"

Более часа оркестр радовал своим выступлением поклонников, а танцоры без устали кружились в вихре музыки. Многие из них являются участниками программы "Московское долголетие", которую реализуют Культурные центры Департамента культуры города Москвы. Записаться и принять участие в программе может любой желающий.

"Спасибо вам за такой тёплый приём, за ваши аплодисменты. Надеюсь, что подготовленная нами программа для сегодняшнего концерта вам понравилась, и вы вдоволь натанцевались. Мы вас ждём на других концертных площадках нашей программы и на Фестивале "Спасская башня", в этом году он пройдет уже в одиннадцатый раз с 24 августа по 2 сентября. Место проведения неизменно — Красная площадь", — поблагодарил собравшихся Константин Петрович.

© Фото : предоставлено дирекцией фестиваля "Спасская Башня" Зрители на выступлении Центрального военного оркестра Вооруженных Сил РФ на летей эстраде в Саду "Эрмитаж" © Фото : предоставлено дирекцией фестиваля "Спасская Башня" Зрители на выступлении Центрального военного оркестра Вооруженных Сил РФ на летей эстраде в Саду "Эрмитаж"

Завершили своё выступление музыканты Центрального военного оркестра маршем "Прощание славянки".

Программа "Военные оркестры в парках" возрождает давнюю и красивую традицию — выступления военных оркестров в парках и скверах города. Организатором Программы выступает Дирекция Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" совместно с Министерством обороны РФ и Правительством Москвы.

Следующий концерт цикла "Военные оркестры в парках" — 2018 состоится в субботу, 23 июня. В парке культуры и отдыха "Перовский" выступит Военный оркестр (Московского гарнизона) 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Начало концерта в 17:00. Вход свободный!