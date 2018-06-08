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Фестиваль "Спасская Башня"
Фестиваль "Спасская Башня"

В Тамбове откроют памятник и выставку в честь Валерия Халилова

16:2408.06.2018
(обновлено: 17:00 08.06.2018)
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© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкГлавный военный дирижер ВС РФ Валерий ХалиловГлавный военный дирижер ВС РФ Валерий Халилов
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 8 июня — РИА Новости. В понедельник, 11 июня в Тамбове будет торжественное открытие памятника военному дирижеру, композитору, руководителю Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" Валерию Халилову. Открытие монумента состоится в рамках VII Международного фестиваля духовых оркестров, основателем и музыкальным руководителем которого был военный дирижер Валерий Халилов.

Символично, что памятник разместится на зеленой территории в районе Пушкинской библиотеки неподалеку от объединенного монумента военному дирижеру Василию Агапкину — автору легендарного марша "Прощание славянки" и Илье Шатрову- композитору, создавшему вальс "На сопках Маньчжурии", на открытии которого был сам Валерий Халилов.

"Открытие памятника Валерию Михайловичу означает не столько привлечение внимания к его персоне — выдающемуся музыкальному деятелю современности, сколько ко всей военно- оркестровой службе страны- дирижерам, музыкантам, военным артистам, к их великой силе воли, мощи, таланту, трудолюбию, индивидуальности и преданности своему делу, а главное — Родине России", — отметила супруга дирижера Наталья Халилова.

Оркестр Королевской гвардии Омана
© Фото : Дирекция фестиваля "Спасская башня"
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На бронзовой композиции, высотой более трех метров, знаменитый капельмейстер изображен в полный рост с дирижерской палочкой в руках. Постамент выполнен из гранита и украшен фанфарами.

В жесте народного артиста России читается ощущение звенящей тишины, оркестр замер в ожидании, еще секунда, он взмахнет дирижерской палочкой и зазвучит музыка.

Автором монумента стал московский скульптор, преподаватель МГХИ имени В.И. Сурикова Александр Миронов.

Еще одно знаковое событие пройдет 11 июня на Тамбовщине — в Музейно- выставочном центре Тамбовской области будет открыта выставка "Валерий Халилов: навечно с музыкой в строю".

© Илья ПиталевПерейти в фотобанкГлавный военный дирижер ВС РФ Валерий Халилов
© Илья Питалев
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Главный военный дирижер ВС РФ Валерий Халилов

В экспозиции будут представлены личные вещи выдающегося дирижера и уникальная коллекция фотографий из семейного архива, посвященная его творческой деятельности.

Дочь Валерия Михайловича рассказала, что инициаторами создания выставки Валерию Халилову выступили представители музейного комплекса Тамбова.

"Через некоторое время, после авиакатастрофы, которая произошла в декабре 2016 года, представители музейного комплекса Тамбова обратились к нам с просьбой о передаче в музей личных вещей и фотографий, рассказывающих о жизни и творчестве Валерия Михайловича. В экспозиции будут представлены концертный костюм, китель, дирижерская палочка, а также очки и другие предметы личного пользования, фотографии из личного архива композитора",- рассказала Мария Халилова.

Фестиваль Спасская башня. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Она отметила, что "открытие памятника и выставочной экспозиции для семьи военного дирижера очень тяжелое и вместе с эти трогательное событие" и рассказала, что Тамбов был одним из любимых городов ее отца, куда он любил приезжать в детстве и потом ежегодно участвовал в фестивале духовых оркестров.

Помимо этого, в музее этот день состоится презентация рукописи книги профессора Ирины Царевой о Валерии Халилове.

Выставка в Музейно-выставочном центре Тамбовской области "Валерий Халилов: навечно с музыкой в строю" откроется 11 июня в 16.00.

Торжественное открытие памятника Валерию Халилову пройдет 11 июня в 18.00 на территории около Пушкинской библиотеки.

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