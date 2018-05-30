Фонду ветеранов "Боевое братство" подарят билеты на "Спасскую башню"

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Билеты на международный военно- музыкальный фестиваль "Спасская башня" будут вручены фонду ветеранов "Боевое братство" во время ежегодной церемонии вручения наград и премий "Боевое Братство — Battle Brotherhood", "Боевые Сестры — Battle Brotherhood", говорится в пресс-релизе дирекции фестиваля.

"Дирекция фестиваля "Спасская башня" ежегодно участвует в различных социальных акциях. Завтра,31 мая, на ежегодной церемонии вручения наград и премий, проводимых фондом "Боевое Братство" будет подарен комплект билетов на международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". У фестиваля и фонда единая цель — это сохранить мир на земле, объединив народы, сподвигнув людей к культурному диалогу без оружия",- отмечается в релизе.

На торжественной церемонии лауреатом будут вручены Ордена, премии и памятные награды. Также в торжественных мероприятиях примет участие ведущий творческий коллектив Вооруженных Сил РФ и один из самых известных оркестров мира — Центральный военный оркестр Минобороны РФ, который является визитной карточкой международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

Коллектив участвует в ключевых общественно-политических и культурных событиях, среди которых государственные протокольные мероприятия и парады войск на Красной площади. Центральный военный оркестр достойно представляет отечественную военно-музыкальную культуру на международных военно-музыкальных фестивалях, проходящих как в нашей стране, так и за рубежом.

МИА "Россия сегодня" выступает Официальным информационным агентством Фестиваля "Спасская башня —2018".