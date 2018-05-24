На фестивале "Спасская башня" впервые состоится дневное представление

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Впервые в дни проведения военно- музыкального фестиваля " Спасская башня" пройдет дневное представление, которое состоится 2 сентября, рассказал журналистам РИА Новости руководитель дирекции фестиваля Сергей Смирнов.
"Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" ежегодно проходит в сердце нашей страны — Красной площади в вечерние часы. Впервые, 2 сентября, мы отойдем от этих правил, и одно представление будет дневным. Оно будет абсолютно идентично вечернему, за исключением салюта и другой пиротехнической составляющей. Но, для дневного представления мы подготовим другие сюрпризы и изюминки", — отметил Смирнов.
Он рассказал, что это связано с популярностью фестиваля, в дни проведения которого специально планируют свою поездку в Москву не только россияне, но и наши иностранные друзья. Но, ежегодно организаторы сталкиваются с проблемой нехватки билетов на вечерний концерт.
Традиционно "Спасская башня" пользуется большим успехом у участников и зрителей. На Красной площади, на протяжении десяти вечеров разворачивается грандиозное и невероятно красочное музыкальное шоу, представляющее собой выступления одних из лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов, "обрамленное" театральными элементами, световыми инсталляциями и салютами.
За 10 лет в фестивале приняли участие 150 коллективов из 50 стран мира, а зрителями стали более 650 000 человек.
В 2018 году фестиваль пройдет с 24 августа по 2 сентября.