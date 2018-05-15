В Александровском саду откроют сезон концертов "Военные оркестры в парках"

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Первый концерт проекта "Военные оркестры в парках" состоится 19 мая в Александровском саду московского Кремля. В течение трех месяцев в столичных садах и парках каждую субботу будет звучать духовая музыка, предваряя собой ХI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня".
В течение лета музыка духовых оркестров будет звучать в 13 парках и скверах столицы: Парке Горького, парке Победы на Поклонной горе, Сокольниках, саду Эрмитаж, Перовском, Бабушкинском, Измайловском парках, усадьбе Воронцово, саду имени Баумана, парках Красная Пресня, Кузьминки и Зарядье.
Москвичи и гости города смогут бесплатно послушать в исполнении военных коллективов известные композиции разных жанров, от классики до рок-музыки.
Закрытие цикла выступлений состоится 18 августа в Александровском саду, предваряя собой десять вечеров красочного шоу Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".
Узнать расписание программы "Военные оркестры в парках" можно на сайте организаторов.
Продолжительность концертов — не менее одного часа.
В 2016-м году формат общедоступных выступлений духовых военных оркестров для горожан и гостей столицы опробовали на ВДНХ. Теплый прием слушателей побудил Дирекцию Фестиваля "Спасская башня" при поддержке Министерства обороны РФ и Департамента культуры города Москвы сделать выступления военных оркестров регулярными.