В Александровском саду откроют сезон концертов "Военные оркестры в парках"

Музыканты во время летнего сезона Военные оркестры в парках

Музыканты во время летнего сезона Военные оркестры в парках

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Первый концерт проекта "Военные оркестры в парках" состоится 19 мая в Александровском саду московского Кремля. В течение трех месяцев в столичных садах и парках каждую субботу будет звучать духовая музыка, предваряя собой ХI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня".

Концертную программу в 17.00 у Итальянского грота откроет Военный образцовый оркестр Почетного караула. Москвичей и гостей столицы ждут приятные сюрпризы — мелодии прежних лет и современные аранжировки популярных музыкальных произведений. Также в этот день выступят постоянные хедлайнеры Фестиваля Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В. М. Халилова и Военный оркестр 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

В течение лета музыка духовых оркестров будет звучать в 13 парках и скверах столицы: Парке Горького, парке Победы на Поклонной горе, Сокольниках, саду Эрмитаж, Перовском, Бабушкинском, Измайловском парках, усадьбе Воронцово, саду имени Баумана, парках Красная Пресня, Кузьминки и Зарядье.

Москвичи и гости города смогут бесплатно послушать в исполнении военных коллективов известные композиции разных жанров, от классики до рок-музыки.

© Фото : Пресс-служба фестиваля "Спасская башня" Музыканты во время летнего сезона "Военные оркестры в парках" © Фото : Пресс-служба фестиваля "Спасская башня" Музыканты во время летнего сезона "Военные оркестры в парках"

Закрытие цикла выступлений состоится 18 августа в Александровском саду, предваряя собой десять вечеров красочного шоу Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

Узнать расписание программы "Военные оркестры в парках" можно на сайте организаторов.

Продолжительность концертов — не менее одного часа.

В 2016-м году формат общедоступных выступлений духовых военных оркестров для горожан и гостей столицы опробовали на ВДНХ. Теплый прием слушателей побудил Дирекцию Фестиваля "Спасская башня" при поддержке Министерства обороны РФ и Департамента культуры города Москвы сделать выступления военных оркестров регулярными.