На "Спасской башне" выступит международный кельтский оркестр

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Международный кельтский оркестр волынок и барабанов на протяжении последних лет является постоянным участником военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".
Выступления волынщиков из оркестра Дэвида всегда очень интересны и самобытны. На юбилейном Х Фестивале "Спасская башня" оркестр, насчитывающий 120 волынщиков и барабанщиков, вышел на брусчатку главной площади страны совместно с международной командой исполнителей шотландских танцев. 2018 год не станет исключением, волынщики снова готовят сюрприз для москвичей и гостей столицы.
Изюминкой выступления станет шоу тамбурмажоров.
"Международный кельтский оркестр волынок и барабанов будет исполнять особые маршевые построения и играть традиционные кельтские мелодии. Для наших статических музыкальных произведений оркестр выстроится в виде трилистника в центре Красной площади. Во время построения наша особая группа тамбурмажоров продемонстрирует свои необыкновенные навыки владения тамбурштоком. Также, оркестр исполнит традиционные мелодии: "Шотландия Храбрая" и "Черный медведь"", — рассказал Дэвид Джонсон.
"Трилистник — это символ известный много столетий. Согласно легенде, трилистник был священным растением для друидов Ирландии, так как его листья образовывали триаду, а число три было мистическим числом в кельтской религии и мифологии, как и во многих других. Святой Патрик использовал трилистник в V веке, чтобы проиллюстрировать учение о Святой Троице, когда принес христианство в Ирландию",- отметил Джонсон.
Несмотря на то, что руководителя коллектива от музыкантов отделяют границы разных стран, это не мешает им готовится к выступлению. Всем участникам оркестра рассылаются ноты, видео и схема построения. Совместные репетиции состоятся только в Москве в преддверии Фестиваля.