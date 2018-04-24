Смирнов: в этом году состав участников "Спасской башни" обновится на 100%

С 24 августа по 2 сентября в Москве пройдет Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня-2018". Каждый год это ставшее известным на весь мир музыкальное событие преподносит зрителям новые сюрпризы. В этом году ожидаются полное обновление состава иностранных участников и нововведения в социальной программе фестиваля, об этом РИА Новости рассказал руководитель дирекции фестиваля "Спасская башня" Сергей Смирнов.
— Сколько иностранных участников ожидается на фестивале?
— В этом году ожидается традиционно много иностранных участников. С 2014 года осложнилась международная обстановка. Конечно, это отражается и на нас, но до сих пор удавалось придерживаться жесткого, четкого стандарта — в рамках вечерней программы фестиваля на Красной площади ежегодно выступают 10-12 зарубежных коллективов, представляющих все континенты. В этом году будет ровно так же.
— Есть ли любимцы среди иностранных участников?
— Конечно, есть любимцы — это наши братья и добрые друзья из Казахстана и из Беларуси. Они наибольшее количество раз участвовали в программах фестиваля. Но даже если коллектив приезжает второй, третий раз, то музыкальная программа всегда готовится новая и уникальная, ее содержание — большой сюрприз для зрителей.
— Сильно ли обновится состав коллективов по сравнению с прошлым годом?
— В этом году состав обновится практически на сто процентов. Европа, арабский мир и Юго-Восточная Азия будут представлены очень колоритными коллективами. Зрителям будет на что посмотреть.
— Сколько было подано заявок от иностранных коллективов?
— У нас, как всегда, много заявок, в этом году порядка 30. К сожалению, мы не можем подтвердить всем участие и вынуждены переносить многие коллективы на последующие годы. Проблема всегда одна — нас ограничивает время. Это связано с продолжительностью представления. Мы можем принять максимум 12 заявок. На выступление одного коллектива мы выделяем шесть-семь минут и жестко придерживаемся этого тайминга. Двенадцать коллективов плюс российские — это уже 2,5 часа. При выборе участников мы руководствуемся, как я уже говорил, главным критерием — должны быть представлены все стороны света, все континенты.
— Сохранится ли социальная программа фестиваля, которая была в прошлом году?
— Все социальные инициативы фестиваля продолжают жить и развиваться. Ежегодно около пяти тысяч пригласительных билетов на представления бесплатно распространяются среди федеральных и региональных организаций, оказывающих поддержку представителям социально незащищенных групп населения. Сохранятся выступления в парках и на вокзалах. Мы очень гордимся, что в период проведения фестиваля Красная площадь в дневное время абсолютно открыта для всех желающих. Точно так же будет работать конный манеж с очень красивой программой. Будет работать детский городок, на площадке которого в рамках проекта "Спасская башня детям" ежегодно проводятся фестиваль детских и молодежных духовых оркестров, межрегиональный конкурс молодежных почетных караулов, музыкальные флэш-мобы, мастер-классы и многое другое. Всех милости просим. В вечернее время посещение всех площадок фестиваля будет доступно по билетам на представление, которые уже в продаже по ценам прошлого года.
— А где можно приобрести билеты?
— На официальном сайте фестиваля.
— Можно ли будет послушать днем на Красной площади коллективы, участвующие в фестивале?
— Да, конечно. В дневное время на сцене детского городка участниками фестиваля будут даваться концерты. Любой желающий совершенно бесплатно может прийти и послушать. Также участники фестиваля выступят в парках, скверах и на бульварах Москвы. Все это возможно благодаря поддержке мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина. Администрация города уделяет много внимания проектам фестиваля — коллективы-участники выступают на лучших площадках Москвы.
Благодаря плотной работе с Минобороны России, департаментом культуры города Москвы и Военно-оркестровой службой ВС РФ в этом году снова будет реализована и получит дальнейшее развитие программа "Военные оркестры в парках города". Уже определены коллективы и парки, где каждую субботу с мая по август будет звучать духовая музыка военных оркестров. Все, что было нами наработано, все социальные мероприятия прошлых лет, они сохраняются и приумножаются.
— Планируются какие-либо нововведения?
— Нововведением станет проведение смотра-конкурса детских духовых оркестров в мае месяце в парке "Зарядье". В прошлом году мы провели первый такой смотр среди детских духовых оркестров Центрального федерального округа. Он имел большой успех. Это была наша первая проба. Думаю, в этом году у нас тоже все получится, и мы подарим юным талантам, жителям и гостям столицы красочный, музыкальный и невероятно трогательный праздник.
— Кто будет исполнять обязанности музыкального руководителя фестиваля?
— Девять лет музыкальным руководителем фестиваля был Валерий Михайлович Халилов. Сейчас музыкальное руководство фестиваля коллективное — это его ближайшие соратники и ученики: начальник Военно-оркестровой службы ВС РФ Константин Тимофеевич Маякин, возглавивший оркестровую службу еще при Валерии Михайловиче, руководитель и главный дирижер Центрального военного оркестра Министерства обороны России Сергей Юрьевич Дурыгин, художественный руководитель и начальник Московского военно-музыкального училища имени Халилова Александр Петрович Герасимов. Вот такой вот триумвират управляет музыкальной составляющей фестиваля.
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