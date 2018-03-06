На "Спасской башне" выступит Имперский юношеский оркестр из Великобритании

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В рамках основной программы Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", который пройдет с 24 августа по 3 сентября, на Красной площади выступят музыканты Имперского юношеского оркестра города Брентвуд (Великобритания).

"Мы рады вернуться в Россию и снова выступить на одном из крупнейших в мире Military Tattoo — Фестивале "Спасская башня"! Впервые наш оркестр принял участие в военно-музыкальном фестивале на Красной площади в 2015 году. Дети испытали настоящий кайф от этой поездки, она оставила у ребят массу приятных воспоминаний. Нас очень тепло принимали зрители и организаторы этого удивительного музыкального праздника, который проходит в самом сердце Москвы", — отметил дирижер оркестра Джонпол Виндхэм.

© Фото : Пресс-служба фестиваля "Спасская башня" Имперский юношеский оркестр Великобритании © Фото : Пресс-служба фестиваля "Спасская башня" Имперский юношеский оркестр Великобритании

Имперский юношеский оркестр был создан кавалером ордена Британской империи Джоном Виндхэмом в 1990 году в городе Брентвуде, к юго-востоку от Лондона. В 2013 году, после ухода Джона на пенсию, коллектив возглавил его сын Джонпол Виндхэм.

Основная цель, которую преследовал Виндхэм старший при создании коллектива — это дать детям возможность развивать свои музыкальные таланты.

Сейчас оркестр насчитывает более 70 музыкантов, самым юным из которых всего по 10 лет. Коллектив пользуется большой популярностью и является одним из самых успешных юношеских марширующих оркестров Великобритании.

Музыканты побывали на гастролях во многих странах Европы, а также в США на "Параде роз" в Пасадене (Калифорния) в 1996 и 2000 годах.Самым запоминающимся выступлением в Соединённом Королевстве для юных оркестрантов стало участие в концерте, посвященном Дню памяти погибших в Первую и Вторую мировые войны, в знаменитом Альберт-холле. Также представители оркестра не раз становились гостями многочисленных телевизионных передач. Одной из самых любимых и часто посещаемых стала "Top Gear" на BBC.