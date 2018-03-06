На "Спасской башне" выступит Имперский юношеский оркестр из Великобритании

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В рамках основной программы Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", который пройдет с 24 августа по 3 сентября, на Красной площади выступят музыканты Имперского юношеского оркестра города Брентвуд (Великобритания).
"Мы рады вернуться в Россию и снова выступить на одном из крупнейших в мире Military Tattoo — Фестивале "Спасская башня"! Впервые наш оркестр принял участие в военно-музыкальном фестивале на Красной площади в 2015 году. Дети испытали настоящий кайф от этой поездки, она оставила у ребят массу приятных воспоминаний. Нас очень тепло принимали зрители и организаторы этого удивительного музыкального праздника, который проходит в самом сердце Москвы", — отметил дирижер оркестра Джонпол Виндхэм.
Имперский юношеский оркестр был создан кавалером ордена Британской империи Джоном Виндхэмом в 1990 году в городе Брентвуде, к юго-востоку от Лондона. В 2013 году, после ухода Джона на пенсию, коллектив возглавил его сын Джонпол Виндхэм.
Сейчас оркестр насчитывает более 70 музыкантов, самым юным из которых всего по 10 лет. Коллектив пользуется большой популярностью и является одним из самых успешных юношеских марширующих оркестров Великобритании.
Музыканты побывали на гастролях во многих странах Европы, а также в США на "Параде роз" в Пасадене (Калифорния) в 1996 и 2000 годах.Самым запоминающимся выступлением в Соединённом Королевстве для юных оркестрантов стало участие в концерте, посвященном Дню памяти погибших в Первую и Вторую мировые войны, в знаменитом Альберт-холле. Также представители оркестра не раз становились гостями многочисленных телевизионных передач. Одной из самых любимых и часто посещаемых стала "Top Gear" на BBC.