В ЦДМ на Лубянке состоится концерт в честь Дня защитника Отечества

Центральный детский магазин на Лубянке в Москве. Архивное фото

Центральный детский магазин на Лубянке в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В Центральном Детском Магазине на Лубянке при поддержке Дирекции Фестиваля "Спасская башня" 24 февраля состоится большой концерт в честь Дня защитника Отечества и 100-летия Российской Армии.

Для всех посетителей ЦДМ выступят четыре талантливых детских оркестра. Коллективы являются постоянными участниками Фестиваля детских духовых оркестров, который проходит ежегодно в рамках проекта "Спасская башня детям".

Свои программы в Центральном Детском Магазине на Лубянке представят: Духовой оркестр МБУ ДОД г.о. Балашиха "Детская духовая музыкальная школа № 2" (руководитель В.Б. Исаев), Детская музыкальная школа им. А.Б. Гольденвейзера (руководитель А.И. Волков), Музыкальное объединение ЦДО "Академическая гимназия №1534" (руководитель К.Г. Василенок), Детская музыкальная школа им. В.В. Стасова (художественный руководитель, главный дирижер заслуженный артист РФ Р.Г. Имаев).

Начало праздничных мероприятий: 12:00

Начало концерта: 13:00 / Главный атриум

Место проведения: Москва, Театральный пр-д, д.5/1, Центральный Детский Магазин на Лубянке

Подробности на стойке информации, телефон +7 495 777 08 77