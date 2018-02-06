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Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"
Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"

В Вооруженных Силах России выберут лучшие военно-оркестровые коллективы

12:1506.02.2018
(обновлено: 12:26 06.02.2018)
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© Фото предоставлено дирекцией фестиваля "Спасская Башня"Первый тур смотра-конкурса военных оркестров Вооруженных Сил Российской ФедерацииПервый тур смотра-конкурса военных оркестров Вооруженных Сил Российской Федерации
© Фото предоставлено дирекцией фестиваля "Спасская Башня"

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Первый тур смотра-конкурса военных оркестров Вооруженных Сил Российской Федерации стартовал в Москве.

Церемония закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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На фестиваль "Спасская башня" – 2018 открыта продажа билетов

Конкурс пройдет в два тура: первый (отборочный) — в военных округах и на Северном флоте в феврале-марте 2018 года, второй (заключительный) в Москве с 27 по 31 августа 2019 года. Оркестры соревнуются по четырем группам в соответствии со штатной численностью: группа "А" — 63 человека; группа "Б" — 44 человека; группа "В" — 26 человек, группа "Г" — 21 человек".

Профессионализм оркестровых коллективов ВС РФ в рамках смотра оценивает жюри во главе с начальником Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации (ВОС ВС РФ) — главным военным дирижером полковником Тимофеем Константинович Маякиным.

"Военные оркестры — это отражение духа Вооруженных Сил страны. Их основная задача — участие в культурной жизни и прежде всего патриотическом воспитании личного состава военных ведомств и гражданского населения. Безусловно, как и любые другие службы и подразделения ведомства, оркестры должны постоянно развиваться и быть в ногу со временем, — отметил начальник ВОС ВС РФ полковник Тимофей Маякин. — Смотр-конкурс проводится для проверки уровня подготовки военных оркестров, для дальнейшего совершенствования их исполнительского мастерства, улучшения строевой выучки, расширения их репертуара, и конечно же, для обмена опытом".

Центральный военный оркестр отметил 90-летие на сцене Театра российской армии
© Фото : Фестиваль Спасская башня / Георгий Басалаев
Центральный военный оркестр Минобороны отметил 90-летний юбилей

Среди конкурсантов участники московской программы "Военные оркестры в парках города", которая реализуется Дирекцией Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" при поддержке Минобороны России и Департамента культуры Правительства Москвы с 2016 года: военный оркестр 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, оркестр Военного университета, оркестр Московского высшего военного командного училища и другие. Выступления военных оркестров в парках и скверах столицы по традиции проходят с мая по август и предваряют основные представления Фестиваля "Спасская башня", на который собираются лучшие военно-оркестровые коллективы всего мира.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкМузыканты военного образцового оркестра Почетного караула во время закрытия летнего сезона "Военные оркестры в парках". 19 августа 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Музыканты военного образцового оркестра Почетного караула во время закрытия летнего сезона "Военные оркестры в парках". 19 августа 2017

"Выступление военных оркестров в парках столицы — это важная программа, призванная возродить давнюю традицию и способствовать популяризации духовой музыки и военных оркестров — прокомментировал Тимофей Маякин — Конечно же, и в 2018 году перед жителями столицы выступят лучшие коллективы Москвы и области. В рамках текущего смотр-конкурса будут определены участники и этой городской программы".

Концерт Центрального военного оркестра МО РФ, посвященный Валерию Халилову. 29 января 2018 года
© Фото : Николай Третьяк
ЦВО почтил память Халилова, исполнив его произведения
Всего в смотре-конкурсе примут участие более 55 военных оркестров. Каждый коллектив должен исполнить Государственный гимн Российской Федерации; "Славься" М.Глинки; "Развод караулов" В.Павлова; "Красная заря" С.Чернецкого; 1 встречный и 2 строевых марша; 5 произведений концертного репертуара, в числе которых должны быть переложения сочинений отечественных и зарубежных композиторов-классиков, оригинальные сочинения для духового оркестра, в том числе одно произведение В.М.Халилова. Завершится смотр — конкурс заключительным плац-концертом.

Выступление военных оркестров на смотре-конкурсе оценивается по десятибалльной системе отдельно за исполнение служебно-строевого и концертного репертуара. После завершения первого тура жюри отберет по три коллектива в каждой группе, получившие наибольшее количество баллов. Именно они и будут принимать участие во втором туре и сражаться за призовые места.

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Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"
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