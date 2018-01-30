ЦВО почтил память Халилова, исполнив его произведения

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. По случаю дня рождения и в честь памяти первого и единственного музыкального руководителя фестиваля "Спасская башня", народного артиста РФ, генерал-лейтенанта Валерия Халилова во время памятного концерта Центральный военный оркестр МО РФ исполнил написанные им произведения, говорится в сообщении дирекции фестиваля "Спасская башня".

"В память о великом наставнике его любимый музыкальный коллектив дал концерт в Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского. В первом отделении были исполнены любимые классические произведения Валерия Михайловича, вторая — посвящена маршам, романсам и другим прекрасным музыкальным произведениям, написанным выдающимся композитором Хавлиловым",- отмечает дирекция фестиваля.

В концерте приняли участие: главный военный дирижер Вооруженных Сил РФ заслуженный артист России, полковник Тимофей Маякин, начальник оркестра заслуженный артист России, полковник Сергей Дурыгин, а также дирижеры оркестра подполковник Константин Петрович и майор Андрей Нисенбаум.