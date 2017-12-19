Определены даты проведения фестиваля "Спасская башня" в 2018 году

Военнослужащие Президентского полка во время развода конного караула, в рамках подготовки к фестивалю Спасская башня. Архивное фото

Военнослужащие Президентского полка во время развода конного караула, в рамках подготовки к фестивалю Спасская башня. Архивное фото

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. XI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 24 августа по 2 сентября 2018 года, место проведения мероприятия неизменно — сердце российской столицы — Красная площадь, сообщил РИА Новости представитель Дирекции фестиваля.

"В уходящем году фестиваль отпраздновал свой первый юбилей. За десять лет на брусчатку вышли 150 коллективов из 50 стран, а зрителями на трибунах стали более 650 тысяч человек. Уже определены даты фестиваля на 2018 год — он пройдет с 24 августа по 2 сентября",- сообщает источник.

Отметим, что в уходящем году гостями фестиваля "Спасская башня" стали 2100 исполнителей, из них около 1000 — гости из-за рубежа: Австрии, Армении, Белоруссии, Египта, Индии, Италии, Казахстана, Китая и других стран.

Сводный Кельтский оркестр волынок и барабанов составили 120 музыкантов из Ирландии, Великобритании, Шотландии, Дании, Голландии и Германии, а в международную группу шотландских танцев вошли 50 девушек из Канады, Австралии, Новой Зеландии, ЮАР, Голландии, России и Шотландии. Суммарная аудитория телетрансляции и выпусков СМИ превысила 500 миллионов человек.

"В уходящем году фестиваль окончательно вышел за временные географические рамки. В весенне-летний период прошел проект "Военные оркестры в парках города", а в дни фестиваля российские и зарубежные коллективы выступили со своими программами на общедоступных открытых площадках Москвы — на 5 железнодорожных вокзалах и в 13 парках и садах столицы",- сообщили организаторы.

Организаторы уверены, что XI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня", который пройдет на следующий год, станет яркий многонациональным музыкальным праздником, грандиозным по своему масштабу и неповторимым по эмоциональному воздействию.

"Дальнейшее развитие в 2018 году получит и программа "Спасская башня детям", включающая ежегодный конкурс детских и молодежных духовых оркестров, смотр детских Почетных караулов из различных регионов России",- резюмировали представители дирекции фестиваля.