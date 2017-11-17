МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах "Духовое общество" присвоено имя музыкального руководителя фестиваля "Спасская башня" Валерия Халилова. Такое решение было принято в четверг на VI Санкт-Петербургском Международном культурном форуме в ходе заседания Ассоциации в Мариинском театре.
С инициативой о присвоении Ассоциации "Духовое общество" имени генерал-лейтенанта Халилова выступила вице-премьер Ольга Голодец.
"Инициатива создания "Духового общества" принадлежит Валерию Халилову, он же является одним из создателей и идеологов нашего фестиваля. Мы рады, что все начинания развиваются и служат патриотическому воспитанию подрастающего поколения", — заявил руководитель дирекции фестиваля "Спасская башня" Сергей Смирнов.
На заседании были подведены итоги работы Ассоциации, также участники обсудили Концепцию сохранения и развития духового инструментального и оркестрово-ансамблевого исполнительства на духовых и ударных инструментах в России. Одними из главных достижений 2017 года в области популяризации духовой музыки в стране признали смотр детских духовых оркестров Центрального федерального округа, который состоялся в рамках программы "Спасская башня детям" в мае, а также одноименный фестиваль детских духовых оркестров, который проходил в дни проведения фестиваля "Спасская башня" на Красной площади.
Директор Международного Культурного Центра "Спасская башня" Сергей Смирнов и президент Ассоциации "Духовое общество" Михаил Брызгалов заседании также подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве между организациями.
"Спасская башня" — это фактически место демонстрации профессиональных достижений оркестровыми коллективами со всего мира. Благодаря совместной работе с ассоциацией "Духовое общество" мы имеем возможность организовывать масштабные события для детских, которым еще только предстоит стать "звездами" мирового уровня и, возможно, в дальнейшем выйти на брусчатку Красной площади в качестве полноправного участником нашего Фестиваля", — заявил Смирнов.
Церемония закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" состоялась 3 сентября.
В воскресенье на Красную площадь вышли оркестры и музыкальные коллективы из России, Египта, Индии, Италии, Австрии и других стран.
Концерт начался с перезвона часов на Спасской башне — ровно в восемь часов на сцену вышел первый коллектив.
В этом году многие музыканты военных оркестров дополняли свои выступления хореографическими номерами. Несколько изящных па включили в свою программу и участницы группы "Ереванские барабаны".
Флаги всех стран во время церемонии вывезли на Красную площадь на мощных черных мотоциклах под попурри из хитов рок-музыки.
Выступление военнослужащих конных караулов Президентского полка на церемонии закрытия фестиваля "Спасская башня".
Финалистка шоу "Ты супер" Карина Исмаилова выступила вместе с оркестром суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова и спела песню Simply the Best.
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Во время выступления музыкантов оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова зрители увидели и русские народные танцы, и хастл, исполненный под песню I feel good.
Под занавес фестиваля все коллективы-участники "Спасской башни" вышли на Красную площадь и вместе сыграли в грандиозном сводном оркестре, руководили которым по очереди дирижеры каждого коллектива.
Оркестр и рота Почетного караула Вооруженных сил Белоруссии церемонии закрытия фестиваля исполнили музыкальную композицию, написанную на мотивы белорусских песен.
Зрители на церемонии закрытия фестиваля "Спасская башня" в Москве.
Участницы Международной команды исполнителей шотландских танцев.
Музыканты оркестра "Мехтер" Вооружённых сил Турции.
Музыканты военного симфонического оркестра Египта.
Предметом соглашения между организациями является установление партнерских отношений и развитие долгосрочного и эффективного сотрудничества, направленного на совместное проведение творческих мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодежи в форме фестивалей, конкурсов, тематических концертных выступлений, мастер-классов, симпозиумов, конференций, семинаров, выставок и иных мероприятий в сфере культуры.