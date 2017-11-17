Директор Международного Культурного Центра Спасская башня Сергей Смирнов и президент Ассоциации Духовое общество Михаил Брызгалов подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве

Директор Международного Культурного Центра Спасская башня Сергей Смирнов и президент Ассоциации Духовое общество Михаил Брызгалов подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах "Духовое общество" присвоено имя музыкального руководителя фестиваля "Спасская башня" Валерия Халилова. Такое решение было принято в четверг на VI Санкт-Петербургском Международном культурном форуме в ходе заседания Ассоциации в Мариинском театре.

С инициативой о присвоении Ассоциации "Духовое общество" имени генерал-лейтенанта Халилова выступила вице-премьер Ольга Голодец.

"Инициатива создания "Духового общества" принадлежит Валерию Халилову, он же является одним из создателей и идеологов нашего фестиваля. Мы рады, что все начинания развиваются и служат патриотическому воспитанию подрастающего поколения", — заявил руководитель дирекции фестиваля "Спасская башня" Сергей Смирнов.

На заседании были подведены итоги работы Ассоциации, также участники обсудили Концепцию сохранения и развития духового инструментального и оркестрово-ансамблевого исполнительства на духовых и ударных инструментах в России. Одними из главных достижений 2017 года в области популяризации духовой музыки в стране признали смотр детских духовых оркестров Центрального федерального округа, который состоялся в рамках программы "Спасская башня детям" в мае, а также одноименный фестиваль детских духовых оркестров, который проходил в дни проведения фестиваля "Спасская башня" на Красной площади.

Директор Международного Культурного Центра "Спасская башня" Сергей Смирнов и президент Ассоциации "Духовое общество" Михаил Брызгалов заседании также подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве между организациями.

"Спасская башня" — это фактически место демонстрации профессиональных достижений оркестровыми коллективами со всего мира. Благодаря совместной работе с ассоциацией "Духовое общество" мы имеем возможность организовывать масштабные события для детских, которым еще только предстоит стать "звездами" мирового уровня и, возможно, в дальнейшем выйти на брусчатку Красной площади в качестве полноправного участником нашего Фестиваля", — заявил Смирнов.

Предметом соглашения между организациями является установление партнерских отношений и развитие долгосрочного и эффективного сотрудничества, направленного на совместное проведение творческих мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодежи в форме фестивалей, конкурсов, тематических концертных выступлений, мастер-классов, симпозиумов, конференций, семинаров, выставок и иных мероприятий в сфере культуры.