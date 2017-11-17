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Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"
Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"

Ассоциации "Духовое общество" присвоили имя Валерия Халилова

15:0717.11.2017
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© Фото : дирекция Фестиваля "Спасская башня"Директор Международного Культурного Центра Спасская башня Сергей Смирнов и президент Ассоциации Духовое общество Михаил Брызгалов подписали двустороннее соглашение о сотрудничествеДиректор Международного Культурного Центра Спасская башня Сергей Смирнов и президент Ассоциации Духовое общество Михаил Брызгалов подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве
© Фото : дирекция Фестиваля "Спасская башня"

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах "Духовое общество" присвоено имя музыкального руководителя фестиваля "Спасская башня" Валерия Халилова. Такое решение было принято в четверг на VI Санкт-Петербургском Международном культурном форуме в ходе заседания Ассоциации в Мариинском театре.

С инициативой о присвоении Ассоциации "Духовое общество" имени генерал-лейтенанта Халилова выступила вице-премьер Ольга Голодец.

"Инициатива создания "Духового общества" принадлежит Валерию Халилову, он же является одним из создателей и идеологов нашего фестиваля. Мы рады, что все начинания развиваются и служат патриотическому воспитанию подрастающего поколения", — заявил руководитель дирекции фестиваля "Спасская башня" Сергей Смирнов.

На заседании были подведены итоги работы Ассоциации, также участники обсудили Концепцию сохранения и развития духового инструментального и оркестрово-ансамблевого исполнительства на духовых и ударных инструментах в России. Одними из главных достижений 2017 года  в области популяризации духовой музыки в стране признали смотр детских духовых оркестров Центрального федерального округа, который состоялся в рамках программы "Спасская башня детям" в мае, а также одноименный фестиваль детских духовых оркестров, который проходил в дни проведения фестиваля "Спасская башня" на Красной площади.

Президентский оркестр на фестивале Спасская башня. Архивное фото
© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"
Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"
Директор Международного Культурного Центра "Спасская башня" Сергей Смирнов и президент Ассоциации "Духовое общество" Михаил Брызгалов заседании также подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве между организациями.

"Спасская башня" — это фактически место демонстрации профессиональных достижений оркестровыми коллективами со всего мира. Благодаря совместной работе с ассоциацией "Духовое общество" мы имеем возможность организовывать масштабные события для детских, которым еще только предстоит стать "звездами" мирового уровня и, возможно, в дальнейшем выйти на брусчатку Красной площади в качестве полноправного участником нашего Фестиваля", — заявил Смирнов.

Рок-хиты и песни из мультфильмов: закрытие фестиваля "Спасская башня"
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЦеремония закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" состоялась 3 сентября.Церемония закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Церемония закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" состоялась 3 сентября.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВ воскресенье на Красную площадь вышли оркестры и музыкальные коллективы из России, Египта, Индии, Италии, Австрии и других стран.Военнослужащий роты специального караула Президентского полка на торжественной церемонии закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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В воскресенье на Красную площадь вышли оркестры и музыкальные коллективы из России, Египта, Индии, Италии, Австрии и других стран.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкКонцерт начался с перезвона часов на Спасской башне — ровно в восемь часов на сцену вышел первый коллектив.Церемония закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Концерт начался с перезвона часов на Спасской башне — ровно в восемь часов на сцену вышел первый коллектив.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ этом году многие музыканты военных оркестров дополняли свои выступления хореографическими номерами. Несколько изящных па включили в свою программу и участницы группы "Ереванские барабаны".Группа барабанщиц Ереванские барабаны на торжественной церемонии закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
В этом году многие музыканты военных оркестров дополняли свои выступления хореографическими номерами. Несколько изящных па включили в свою программу и участницы группы "Ереванские барабаны".
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкФлаги всех стран во время церемонии вывезли на Красную площадь на мощных черных мотоциклах под попурри из хитов рок-музыки.Церемония закрытия фестиваля Спасская башня
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Флаги всех стран во время церемонии вывезли на Красную площадь на мощных черных мотоциклах под попурри из хитов рок-музыки.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВыступление военнослужащих конных караулов Президентского полка на церемонии закрытия фестиваля "Спасская башня".Военнослужащие конных караулов Президентского полка на торжественной церемонии закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Выступление военнослужащих конных караулов Президентского полка на церемонии закрытия фестиваля "Спасская башня".
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкФиналистка шоу "Ты супер" Карина Исмаилова выступила вместе с оркестром суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова и спела песню Simply the Best.Церемония закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Финалистка шоу "Ты супер" Карина Исмаилова выступила вместе с оркестром суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова и спела песню Simply the Best.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкМузыканты Центрального военного оркестра Министерства обороны России сыграли попурри из известных мелодий, звучащих в мультфильмах "Бременские музыканты", "Приключения Буратино", "Чунга-чанга" и других.Музыканты Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ на торжественной церемонии закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Музыканты Центрального военного оркестра Министерства обороны России сыграли попурри из известных мелодий, звучащих в мультфильмах "Бременские музыканты", "Приключения Буратино", "Чунга-чанга" и других.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкМузыканты оркестра корпуса карабинеров Италии, чтобы порадовать российскую публику, исполнили песню "А я иду, шагаю по Москве…".Музыкант оркестра корпуса карабинеров Италии на торжественной церемонии закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Музыканты оркестра корпуса карабинеров Италии, чтобы порадовать российскую публику, исполнили песню "А я иду, шагаю по Москве…".
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкКитайские Даосские монахи из Уданшаня в своем номере объединили сразу несколько направлений: приемы из боевых искусств они дополнили танцевальными элементами с использованием золотых вееров разных размеров.Даосские монахи из Уданшаня на торжественной церемонии закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Китайские Даосские монахи из Уданшаня в своем номере объединили сразу несколько направлений: приемы из боевых искусств они дополнили танцевальными элементами с использованием золотых вееров разных размеров.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВо время выступления музыкантов оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова зрители увидели и русские народные танцы, и хастл, исполненный под песню I feel good.Музыканты оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова на торжественной церемонии закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Во время выступления музыкантов оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова зрители увидели и русские народные танцы, и хастл, исполненный под песню I feel good.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПод занавес фестиваля все коллективы-участники "Спасской башни" вышли на Красную площадь и вместе сыграли в грандиозном сводном оркестре, руководили которым по очереди дирижеры каждого коллектива.Церемония закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Под занавес фестиваля все коллективы-участники "Спасской башни" вышли на Красную площадь и вместе сыграли в грандиозном сводном оркестре, руководили которым по очереди дирижеры каждого коллектива.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкОркестр и рота Почетного караула Вооруженных сил Белоруссии церемонии закрытия фестиваля исполнили музыкальную композицию, написанную на мотивы белорусских песен.Оркестр и рота Почётного караула Вооруженных сил (Белоруссия) на торжественной церемонии закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Оркестр и рота Почетного караула Вооруженных сил Белоруссии церемонии закрытия фестиваля исполнили музыкальную композицию, написанную на мотивы белорусских песен.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкЗрители на церемонии закрытия фестиваля "Спасская башня" в Москве.Зрители на церемонии закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Зрители на церемонии закрытия фестиваля "Спасская башня" в Москве.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкУчастницы Международной команды исполнителей шотландских танцев.Участницы Международной команды исполнителей шотландских танцев на торжественной церемонии закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Участницы Международной команды исполнителей шотландских танцев.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкМузыканты оркестра "Мехтер" Вооружённых сил Турции.Музыканты оркестра Мехтер Вооружённых сил Турции на торжественной церемонии закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Музыканты оркестра "Мехтер" Вооружённых сил Турции.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкМузыканты военного симфонического оркестра Египта.Музыканты военного симфонического оркестра Египта на торжественной церемонии закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Музыканты военного симфонического оркестра Египта.
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Предметом соглашения между организациями является установление партнерских отношений и развитие долгосрочного и эффективного сотрудничества, направленного на совместное проведение творческих мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодежи в форме фестивалей, конкурсов, тематических концертных выступлений, мастер-классов, симпозиумов, конференций, семинаров, выставок и иных мероприятий в сфере культуры.

 

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Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"
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