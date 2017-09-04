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Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"
Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"

Грандиозный праздник: оркестры выступили на закрытии "Спасской башни"

01:2004.09.2017
0410
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкФестиваль Спасская башня. Архивное фотоФестиваль Спасская башня. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Заключительный концерт юбилейного международного фестиваля "Спасская башня" отгремел на Красной площади: участники коллективов продемонстрировали восхищенным гостям вечера безупречное владение музыкальными инструментами, порадовав присутствующих любимыми хитами, зажигательными танцами и запоминающимися номерами.

День лошади на фестивале Спасская башня
© Фото : фестиваль "Спасская башня"
В рамках "Спасской Башни" 1 сентября прошел благодарственный молебен

Десятый международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" проходил в Москве с 26 августа по 3 сентября. В воскресенье на Красную площадь вышли оркестры и музыкальные коллективы из России, Египта, Индии, Италии, Австрии и других стран.

Наступившая осень не испортила москвичам и гостям столицы удовольствие от красочного мероприятия: весь день в Москве царила прекрасная солнечная погода, поэтому вечером на главной площади страны было тепло почти по-летнему.

Трибуны постепенно заполнялись зрителями, которые до начала концерта могли понаблюдать, как на столицу опускаются сумерки, придавая кремлевским стенам и Храму Василия Блаженного сказочный вид. Из закулисья до первых гостей вечера доносились звуки волынки и барабанная дробь — участники фестиваля "Спасская башня" готовились выйти на брусчатку и поразить присутствующих своими выступлениями.

Новый стиль фестиваля

Концерт начался с перезвона часов на Спасской башне — ровно в восемь часов на сцену вышел первый коллектив. В этом году организаторы разбавили традиционные выступления андеграундной стилистикой. Так, флаги всех стран вывезли на Красную площадь на мощных черных мотоциклах под попурри из хитов рок-музыки. Исполнители оригинально поздравили фестиваль с юбилеем — тяжелые аккорды постепенно сложились во всем знакомую песню Happy birthday в оригинальной аранжировке.

Сергей Собянин на открытии международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Евгений Самарин
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Сергей Собянин: фестиваль "Спасская башня" завоевал сердца москвичей

Подхватил эстафету Президентский оркестр, участники которого традиционно облачились в белоснежную форму и Рота специального караула Президентского полка, маршируя под звуки электрогитары и скрипки, сами подбадривали публику аплодисментами. Установить контакт было легко: зрители охотно отзывались шумными овациями и громким топотом.

Духовой оркестр стал наигрывать знакомую мелодию — под звуки хитовой песни Uptown funk на сцене появились экстремально-танцевальные коллективы, исполнившие зажигательный хип-хоп.

День лошади на фестивале Спасская башня
© Фото : фестиваль "Спасская башня"
На фестивале "Спасская башня" 31 августа объявили Днем лошади

Один из участников роты специального караула рискнул бросить хоперам танцевальный вызов, показав им совершенно профессиональный поппинг.

Надо заметить, что танцев, удачно сочетающихся со сложными военными фигурами, на фестивале стало значительно больше — многие коллективы дополняли свои выступления хореографией. Так, выступление Военного оркестра Нижней Австрии проходило в стиле джаз, при этом музыканты не только прекрасно играли, но и пританцовывали, совершая замысловатые перестановки. Изящные па показали и барабанщицы из группы "Ереванские барабаны".

Торжественная церемония открытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве. 26 августа 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Путин направил приветствие участникам фестиваля "Спасская башня"

Китайские Даосские монахи из Уданшаня в своем номере объединили сразу несколько направлений: они продемонстрировали необычайно высокий уровень владения боевыми искусствами, при этом добавив в выступление элементы с использованием золотых вееров разных размеров.

Особенно запоминающимся стал выход Оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Халилова: во время их потрясающе красочного и слаженного номера зрители увидели и русские народные танцы, и зажигательный хастл под песню I feel good.

Шествие участников фестиваля "Спасская башня"
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанк27 августа на Поклонной горе в российской столице прошло музыкальное шествие участников фестиваля "Спасская башня". На фото: музыканты военного оркестра Нижней Австрии на Поклонной горе в Москве.Шествие участников фестиваля Спасская башняМузыканты военного оркестра Нижней Австрии на шествии участников фестиваля Спасская башня на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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27 августа на Поклонной горе в российской столице прошло музыкальное шествие участников фестиваля "Спасская башня". На фото: музыканты военного оркестра Нижней Австрии на Поклонной горе в Москве.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПарадом по Поклонной горе прошли все участвующие в "Спасской Башне" коллективы. На фото: музыканты Образцово-показательного оркестра Министерства обороны Узбекистана.Музыканты Образцово-показательного оркестра Министерства обороны Узбекистана на шествии участников фестиваля Спасская башня на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Парадом по Поклонной горе прошли все участвующие в "Спасской Башне" коллективы. На фото: музыканты Образцово-показательного оркестра Министерства обороны Узбекистана.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкМеждународная команда исполнителей шотландских танцев на шествии участников.Международная команда исполнителей шотландских танцев на шествии участников фестиваля Спасская башня на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Международная команда исполнителей шотландских танцев на шествии участников.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкМузыканты Кельтского оркестра волынок и барабанов.Музыканты Кельтского оркестра волынок и барабанов на шествии участников фестиваля Спасская башня на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Музыканты Кельтского оркестра волынок и барабанов.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкУчастницы группы "Ереванские барабаны".Группа барабанщиц Ереванские барабаны на шествии участников фестиваля Спасская башня на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Участницы группы "Ереванские барабаны".
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкМузыканты Сводного военного оркестра трех видов Вооруженных сил Индии.Музыканты Сводного военного оркестра трех видов Вооруженных сил Индии на шествии участников фестиваля Спасская башня на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Музыканты Сводного военного оркестра трех видов Вооруженных сил Индии.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкДаосские монахи из Уданшаня на шествии участников фестиваля "Спасская башня".Даосские монахи из Уданшаня на шествии участников фестиваля Спасская башня на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Даосские монахи из Уданшаня на шествии участников фестиваля "Спасская башня".
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкМузыканты оркестра Главного штаба Вооруженных сил Армении.Музыканты оркестра Главного штаба Вооруженных сил Армении на шествии участников фестиваля Спасская башня на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Музыканты оркестра Главного штаба Вооруженных сил Армении.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкМузыканты оркестра "Мехтер" Вооруженных сил Турции.Музыканты оркестра Мехтер Вооруженных сил Турции на шествии участников фестиваля Спасская башня на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Музыканты оркестра "Мехтер" Вооруженных сил Турции.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкНачальник и художественный руководитель Центрального концертного образцового оркестра имени Н. А. Римского-Корсакова Военно-морского флота Российской Федерации капитан 1 ранга Алексей Карабанов на шествии участников фестиваля "Спасская башня" на Поклонной горе в Москве.Начальник и художественный руководитель Центрального концертного образцового оркестра имени Н. А. Римского-Корсакова Военно-морского флота Российской Федерации капитан 1 ранга Алексей Карабанов на шествии участников фестиваля Спасская башня на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Начальник и художественный руководитель Центрального концертного образцового оркестра имени Н. А. Римского-Корсакова Военно-морского флота Российской Федерации капитан 1 ранга Алексей Карабанов на шествии участников фестиваля "Спасская башня" на Поклонной горе в Москве.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкМузыканты Президентского оркестра Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны РФ на шествии в Москве.Музыканты Президентского оркестра Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны РФ на шествии участников фестиваля Спасская башня на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Музыканты Президентского оркестра Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны РФ на шествии в Москве.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкМузыканты военного симфонического оркестра Египта.Музыканты военного симфонического оркестра Египта на шествии участников фестиваля Спасская башня на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Музыканты военного симфонического оркестра Египта.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкМузыканты оркестра корпуса карабинеров Италии.Музыкант оркестра корпуса карабинеров Италии на шествии участников фестиваля Спасская башня на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Музыканты оркестра корпуса карабинеров Италии.
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Музыка против терроризма

Праздничная атмосфера вечера в один момент стала по-настоящему серьезной. На Красной площади появился Кельтский оркестр волынок и барабанов — международный творческий союз музыкантов из стран Европы поначалу развлек гостей бодрыми мелодиями. Им по-своему вторили участницы команды исполнителей шотландских танцев: девушки в разноцветных клетчатых юбках — красных, фиолетовых, зеленых, голубых — легко подпрыгивали и кружились в танце. Но мажорная нота в выступлении незаметно сменилась минорной печалью.

Участники фестиваля Спасская башня. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Спасская башня": Мирей Матье, "Русский марш" и "Катюша"

Ведущий напомнил гостям вечера, что 3 сентября в России является Днем солидарности в борьбе с терроризмом. Памятная дата была установлена в 2005 году особым законом и связана с трагическими событиями в Беслане, когда в 2004 году отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 во время праздничной линейки. Жертвами этой страшной атаки стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети.

Главный военный дирижер и музыкальный руководитель фестиваля "Спасская башня" Валерий Халилов, погибший в авиакатастрофе над Черным морем в декабре прошлого года, активно поддерживал антитеррористическое движение. В память о нем Кельтский оркестр волынок и барабанов, созданный в 2016 году специально для выступления на фестивале, сыграл марш, посвященный ему. Композицию написали создатель коллектива, ирландец Дэвид Джонстон, и его сын. При первых звуках марша все присутствующие поднялись со своих мест и погрузились в молчание; трибуны зажглись фонариками мобильных телефонов.

Национальный колорит

Фестиваль "Спасская башня" традиционно объединяет оркестры из разных стран, поэтому пред зрителями на протяжении всего мероприятия разворачивался настоящий парад национальных культур. На заключительном концерте гости еще раз смогли оценить потрясающее разнообразие костюмов, мелодий, приветствий и прощаний на множестве языков.

Президентский оркестр на фестивале Спасская башня. Архивное фото
© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"
Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"

Одними из первых на Красную площадь вышла рота Почётного караула и оркестр Вооруженных сил Белоруссии, исполнившие музыкальную композицию, написанную на мотивы белорусских песен.

Им на смену пришел сводный военный оркестр трех видов Вооруженных сил Индии. Традиционные индийские мотивы в исполнении духовых инструментов звучали непривычно. Вместе с оркестром на сцене появился квинтет музыкантов в белых одеждах. Они расположились прямо на брусчатке и сыграли на национальных инструментах тонкую завораживающую мелодию, которая причудливо переплеталась с оркестровым исполнением.

Музыканты сумели приятно удивить гостей вечера исполнением русской "Калинки", встреченной бурными овациями, а с площадки они удалились, весело наигрывая хорошо известную россиянам песню из индийского фильма "Танцор диско".

Кстати, "Калинка" в этот вечер звучала дважды. Ее же взяли в свой номер барабанщики Top Secret Drum Corp из Швейцарии. Они подготовили очень ритмичное, лаконичное по форме и четкое по структуре выступление, которое внезапно прервалось задорной всенародной композицией.

Но не "Калинкой" единой: музыканты из разных стран старались порадовать гостей заключительного концерта. Например, музыканты оркестра "Мехтер" Вооруженных сил Турции исполнили "Катюшу", а оркестр корпуса карабинеров из Италии — "А я иду, шагаю по Москве…".

Комендант Московского Кремля Сергей Хлебников
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Сергей Хлебников: стены и башни Московского Кремля отреставрируют к 2020 г

С появлением Оркестра вооруженных сил Египта на Красной площади точно повеяло жарким солнцем пустыни. Военная форма музыкантов, стилизованная под традиционные египетские одежды, сама по себе сделала выступление очень запоминающимся, а арабские мотивы приятно согрели присутствующих.

Самые громкие овации сорвал Центральный военный оркестр министерства обороны РФ. Музыканты сыграли попурри из известных мелодий — песни из "Бременских музыкантов" и "Приключений Буратино", "Чунга-чанга" — зрители встретили с восторгом, причем музыка быстро обзавелась словами: обрадованные гости начали хором напевать с детства знакомые слова.

Под занавес фестиваля все коллективы-участники "Спасской башни" вышли на Красную площадь, заполнив ее всю. Они вместе сыграли грандиозном сводном оркестре, руководили которым по очереди дирижеры каждого коллектива. Вечер завершился грандиозным салютом, который долго гремел над главной площадью страны.

Официальным информационным агентством "Спасская башня 2017" выступает МИА "Россия сегодня".

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Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"
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