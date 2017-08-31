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Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"
Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"

На площадках фестиваля "Спасская башня" пройдет День профессий

13:2631.08.2017
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкТоржественная церемония открытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве. 26 августа 2017Торжественная церемония открытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве. 26 августа 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. День профессий пройдет на площадках фестиваля "Спасская башня" — юные гости фестиваля получат возможность познакомиться с музыкантами, военнослужащими, дизайнерами, конструкторами, художниками-оформителями, в общем, со всеми профессиями, имеющими отношение к созданию этого масштабного проекта, сообщили представители Дирекции фестиваля.

"В первый осенний день на Красной площади пройдет День профессий. С 11.00 до 15.30 в детском городке ребята познакомятся со всеми профессиями, имеющими отношение к созданию масштабного проекта "Спасская башня". На автодроме, главной сцене, в строительном, музыкальном, военном, историческом и патриотическом шатрах ребята смогут встретится с музыкантами, художниками-оформителями, дизайнерами и военнослужащими",- отмечают организаторы мероприятия.

День лошади на фестивале Спасская башня
© Фото : фестиваль "Спасская башня"
На фестивале "Спасская башня" 31 августа объявили Днем лошади
В военном шатре ребята узнают, как стать военнослужащим Президентского полка и о прохождении службы в этом подразделении. Расскажут об этом представители полка. Также можно будет увидеть представленную в шатре во всем многообразии форму военнослужащих Президентского полка, начиная с 1919 года, когда полк назывался Кремлевским, и до наших дней, послушать рассказ об истории этих мундиров.

Главная тема, затрагиваемая в патриотическом шатре, где разместилась площадка Военно-патриотического центра "Вымпел", созданного ветеранами Кремлевского полка, группы специального назначения органов государственной безопасности "Вымпел" и других силовых структур РФ, конечно же, патриотическое воспитание молодежи.

"Представители центра расскажут, чем занимается наша организация, как можно поступить в военные учебные заведения, проведут мастер-классы по сборке и разборке автомата Калашникова и пистолета Макарова, вязанию альпийских и морских узлов и ориентированию на местности", — рассказал заместитель директора центра Сергей Добровин.

Более того, во время праздника можно будет пострелять из автомата в электронном тире, примерить военное обмундирование и сфотографироваться в нем, а также пройти квест-викторину и спеть всем вместе патриотические песни.

Шествие участников фестиваля "Спасская башня"
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанк27 августа на Поклонной горе в российской столице прошло музыкальное шествие участников фестиваля "Спасская башня". На фото: музыканты военного оркестра Нижней Австрии на Поклонной горе в Москве.Шествие участников фестиваля Спасская башняМузыканты военного оркестра Нижней Австрии на шествии участников фестиваля Спасская башня на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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27 августа на Поклонной горе в российской столице прошло музыкальное шествие участников фестиваля "Спасская башня". На фото: музыканты военного оркестра Нижней Австрии на Поклонной горе в Москве.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПарадом по Поклонной горе прошли все участвующие в "Спасской Башне" коллективы. На фото: музыканты Образцово-показательного оркестра Министерства обороны Узбекистана.Музыканты Образцово-показательного оркестра Министерства обороны Узбекистана на шествии участников фестиваля Спасская башня на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Парадом по Поклонной горе прошли все участвующие в "Спасской Башне" коллективы. На фото: музыканты Образцово-показательного оркестра Министерства обороны Узбекистана.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкМеждународная команда исполнителей шотландских танцев на шествии участников.Международная команда исполнителей шотландских танцев на шествии участников фестиваля Спасская башня на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Международная команда исполнителей шотландских танцев на шествии участников.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкМузыканты Кельтского оркестра волынок и барабанов.Музыканты Кельтского оркестра волынок и барабанов на шествии участников фестиваля Спасская башня на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Музыканты Кельтского оркестра волынок и барабанов.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкУчастницы группы "Ереванские барабаны".Группа барабанщиц Ереванские барабаны на шествии участников фестиваля Спасская башня на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Участницы группы "Ереванские барабаны".
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкМузыканты Сводного военного оркестра трех видов Вооруженных сил Индии.Музыканты Сводного военного оркестра трех видов Вооруженных сил Индии на шествии участников фестиваля Спасская башня на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Музыканты Сводного военного оркестра трех видов Вооруженных сил Индии.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкДаосские монахи из Уданшаня на шествии участников фестиваля "Спасская башня".Даосские монахи из Уданшаня на шествии участников фестиваля Спасская башня на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Даосские монахи из Уданшаня на шествии участников фестиваля "Спасская башня".
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкМузыканты оркестра Главного штаба Вооруженных сил Армении.Музыканты оркестра Главного штаба Вооруженных сил Армении на шествии участников фестиваля Спасская башня на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Музыканты оркестра Главного штаба Вооруженных сил Армении.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкМузыканты оркестра "Мехтер" Вооруженных сил Турции.Музыканты оркестра Мехтер Вооруженных сил Турции на шествии участников фестиваля Спасская башня на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Музыканты оркестра "Мехтер" Вооруженных сил Турции.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкНачальник и художественный руководитель Центрального концертного образцового оркестра имени Н. А. Римского-Корсакова Военно-морского флота Российской Федерации капитан 1 ранга Алексей Карабанов на шествии участников фестиваля "Спасская башня" на Поклонной горе в Москве.Начальник и художественный руководитель Центрального концертного образцового оркестра имени Н. А. Римского-Корсакова Военно-морского флота Российской Федерации капитан 1 ранга Алексей Карабанов на шествии участников фестиваля Спасская башня на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Начальник и художественный руководитель Центрального концертного образцового оркестра имени Н. А. Римского-Корсакова Военно-морского флота Российской Федерации капитан 1 ранга Алексей Карабанов на шествии участников фестиваля "Спасская башня" на Поклонной горе в Москве.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкМузыканты Президентского оркестра Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны РФ на шествии в Москве.Музыканты Президентского оркестра Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны РФ на шествии участников фестиваля Спасская башня на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Музыканты Президентского оркестра Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны РФ на шествии в Москве.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкМузыканты военного симфонического оркестра Египта.Музыканты военного симфонического оркестра Египта на шествии участников фестиваля Спасская башня на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Музыканты военного симфонического оркестра Египта.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкМузыканты оркестра корпуса карабинеров Италии.Музыкант оркестра корпуса карабинеров Италии на шествии участников фестиваля Спасская башня на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Музыканты оркестра корпуса карабинеров Италии.
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"В музыкальном шатре все желающие смогут попробовать себя в игре на ударной установке, синтезаторе, кахоне (перкуссионный инструмент, на котором можно сымитировать игру на "бочке" и малом барабане). Обучение будут проводить профессиональные музыканты",- рассказал старший по шатру, артист Илья Григоренко.

А также ребята смогут стать участниками мастер-класса по битбоксу (извлечение с помощью губ звуков, имитирующих звучание ударных инструментов).

Тема строительства будет отражена в программе, которую проведет детский развлекательный центр "Кидбург".

"В строительном шатре мы предоставим детям сделать первые шаги в техническом творчестве и конструировании: проведем мастер-классы по созданию бумажных самолетов, изготовлению значков", — рассказала старшая по шатру Виктория Панкратова.

Сергей Собянин на открытии международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Евгений Самарин
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Сергей Собянин: фестиваль "Спасская башня" завоевал сердца москвичей
В историческом шатре мальчишки и девчонки познакомятся с профессией археолога. Сотрудники Исторического музея расскажут, какие учебные заведения готовят таких специалистов, как проходят раскопки, проведут мастер-классы по изготовлению копий древнерусских украшений славянского племени вятичей и раскрашиванию рисунка, использовавшегося в славянских костюмах, научат играть в средневековые игры.

Еще одна профессия, к которой можно будет прикоснуться в этот день, профессия художника-оформителя. Познакомиться с ней поможет мастер-класс по граффити.

На автодроме ребята смогут прокатиться на автомобильчиках, узнать о правилах дорожного движения и получить права юного водителя.

МИА "Россия сегодня" выступает Официальным информационным агентством фестиваля "Спасская башня 2017"

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Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"
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