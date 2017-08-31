На площадках фестиваля "Спасская башня" пройдет День профессий

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. День профессий пройдет на площадках фестиваля "Спасская башня" — юные гости фестиваля получат возможность познакомиться с музыкантами, военнослужащими, дизайнерами, конструкторами, художниками-оформителями, в общем, со всеми профессиями, имеющими отношение к созданию этого масштабного проекта, сообщили представители Дирекции фестиваля.

"В первый осенний день на Красной площади пройдет День профессий. С 11.00 до 15.30 в детском городке ребята познакомятся со всеми профессиями, имеющими отношение к созданию масштабного проекта "Спасская башня". На автодроме, главной сцене, в строительном, музыкальном, военном, историческом и патриотическом шатрах ребята смогут встретится с музыкантами, художниками-оформителями, дизайнерами и военнослужащими",- отмечают организаторы мероприятия.

В военном шатре ребята узнают, как стать военнослужащим Президентского полка и о прохождении службы в этом подразделении. Расскажут об этом представители полка. Также можно будет увидеть представленную в шатре во всем многообразии форму военнослужащих Президентского полка, начиная с 1919 года, когда полк назывался Кремлевским, и до наших дней, послушать рассказ об истории этих мундиров.

Главная тема, затрагиваемая в патриотическом шатре, где разместилась площадка Военно-патриотического центра "Вымпел", созданного ветеранами Кремлевского полка, группы специального назначения органов государственной безопасности "Вымпел" и других силовых структур РФ, конечно же, патриотическое воспитание молодежи.

"Представители центра расскажут, чем занимается наша организация, как можно поступить в военные учебные заведения, проведут мастер-классы по сборке и разборке автомата Калашникова и пистолета Макарова, вязанию альпийских и морских узлов и ориентированию на местности", — рассказал заместитель директора центра Сергей Добровин.

Более того, во время праздника можно будет пострелять из автомата в электронном тире, примерить военное обмундирование и сфотографироваться в нем, а также пройти квест-викторину и спеть всем вместе патриотические песни.

"В музыкальном шатре все желающие смогут попробовать себя в игре на ударной установке, синтезаторе, кахоне (перкуссионный инструмент, на котором можно сымитировать игру на "бочке" и малом барабане). Обучение будут проводить профессиональные музыканты",- рассказал старший по шатру, артист Илья Григоренко.

А также ребята смогут стать участниками мастер-класса по битбоксу (извлечение с помощью губ звуков, имитирующих звучание ударных инструментов).

Тема строительства будет отражена в программе, которую проведет детский развлекательный центр "Кидбург".

"В строительном шатре мы предоставим детям сделать первые шаги в техническом творчестве и конструировании: проведем мастер-классы по созданию бумажных самолетов, изготовлению значков", — рассказала старшая по шатру Виктория Панкратова.

В историческом шатре мальчишки и девчонки познакомятся с профессией археолога. Сотрудники Исторического музея расскажут, какие учебные заведения готовят таких специалистов, как проходят раскопки, проведут мастер-классы по изготовлению копий древнерусских украшений славянского племени вятичей и раскрашиванию рисунка, использовавшегося в славянских костюмах, научат играть в средневековые игры.

Еще одна профессия, к которой можно будет прикоснуться в этот день, профессия художника-оформителя. Познакомиться с ней поможет мастер-класс по граффити.

На автодроме ребята смогут прокатиться на автомобильчиках, узнать о правилах дорожного движения и получить права юного водителя.

МИА "Россия сегодня" выступает Официальным информационным агентством фестиваля "Спасская башня 2017"