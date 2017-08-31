Сергей Собянин: фестиваль "Спасская башня" завоевал сердца москвичей

Сергей Собянин на открытии международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве

Сергей Собянин на открытии международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. За годы своего проведения фестиваль "Спасская башня" завоевал сердца москвичей и вошел в число крупнейших военно-музыкальных парадов мира, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем приветствии к участникам фестиваля.

"Под стенами Кремля звучит музыка дружбы и добра в блистательном исполнении ведущих военных оркестров разных стран. Юбилейный фестиваль в юбилейный для Москвы год дарит жителям и гостям столицы новые яркие впечатления. За годы своего проведения он завоевал сердца москвичей и вошел в число крупнейших военно-музыкальных парадов мира", — отметил мэр столицы.

В год 870-летия Москвы на Красной площади с ежедневным аншлагом идет Х Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская Башня".

Мероприятия дневной программы на детской площадке и конном манеже проходят бесплатно. На вечерние представления вход по билетам, 70% которых были распроданы еще до начала фестиваля, а остальные в его первые дни.

Военно-музыкальные фестивали и парады, так называемые Military Tattoo, имеют богатую интернациональную историю — многие десятилетия они с успехом проводятся в Шотландии, Германии, Швейцарии, Канаде и других странах, пользуясь огромной популярностью у местных жителей и туристов.

Ведущие российские военные оркестры неоднократно принимали в них участие, снискав признание публики всех континентов.

В 2007 году к движению Military Tattoo подключилась и Россия — первый Международный военно-музыкальный фестиваль прошел в Москве

Трибунный комплекс, возводимый к фестивалю на Красной площади, вмещает 7,5 тысяч зрителей, и практически каждый день он заполнен на 100%.

"В 2017-м фестивалю 10 лет. Проект грандиозный по своему масштабу и успех его складывается из многих важных слагаемых, но есть три фактора, которые являются определяющими — это поддержка Министерства обороны РФ, поддержка Правительства Москвы и востребованность у зрительской аудитории", — подчеркивает член Общественного совета Фестиваля "Спасская башня", комендант Московского Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников.

Он отметил, что "благодаря перечисленным базовым компонентам фестиваль живет и развивается, расширяется круг его партнеров, участников и поклонников".

Активное внимание к фестивалю оказывают и иностранные гости — 29 и 30 августа вечернее представление посетили Чрезвычайный и Полномочный Посол Кувейта в России Нассер Х. Аль-Музайан, мэр города Веленье Боян Контич с супругой (Словения), представители Фестиваля военной музыки Хамина Тату (Финлядия) Хану Каукиайнэн и Ласси Икахэймо.

МИА "Россия сегодня" выступает Официальным информационным агентством фестиваля "Спасская башня 2017"