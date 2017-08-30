На фестивале "Спасская башня" 31 августа объявили Днем лошади

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. 31 августа в рамках X Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" объявлен День лошади в честь святых мучеников Флора и Лавра, почитавшимися на Руси как покровители лошадей и других домашних животных. В 11:30 состоится Благодарственный молебен, а в 14:30 — выступление Кремлевской школы верховой езды.

Почитание Фрола и Лавра пришло на Русь с Балкан — родины святых братьев. Известно, что братья, жившие во II веке, были каменотесами и строили языческий храм в Иллирии (ныне Югославия). Когда храм был построен, Фрол и Лавр собрали христиан, участвовавших в строительстве, сокрушили идолов и поставили в храме святой крест. А затем всю ночь они провели в молитве. За это по приказу правителя Иллирии Ликаона братья были брошены в пустой колодец и засыпаны землей. Согласно преданию, когда их мощи были открыты, прекратился падеж скота. С тех пор было решено, что святые Флор и Лавр должны быть писаны с конями, которым они покровительствуют. Эти иконы можно увидеть во многих храмах России.

В древние времена день памяти святых мучеников Фрола и Лавра торжественно отмечался по всей Русской земле. В этот день к лошадям относились по-особенному: не седлали, не запрягали, а только холили и лелеяли, в хвост и гриву заплетали ленты. На Фрола и Лавра служили святым угодникам молебен, после свершалась "конная мольба" — окропление лошадей святой водой. Это исцеляло лошадей от болезней и делало их сильными и выносливыми.

Кстати, имена святых мучеников были увековечены в названиях строений древнего Московского Кремля. Известно, что первоначально Спасская башня называлась Фроловской стрельницей, так как располагалась на том самом месте, где раньше она стояла. Название стрельницы, как предполагают, происходит от церкви Фрола и Лавра, находившейся неподалеку в Кремле. В 1658 году специальным указом царя Алексея Михайловича Фроловская башня была переименована в Спасскую.

Тематические мероприятия в рамках фестиваля "Спасская башня детям" проводятся в детском городке у стен Московского Кремля каждый день.

Х Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская Башня" проходит на Красной площади с 26 августа по 3 сентября 2017 года.

МИА "Россия сегодня" выступает Официальным информационным агентством фестиваля "Спасская башня 2017"