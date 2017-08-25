МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. 26 августа, в день официального старта Х Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", на московских железнодорожных вокзалах выступят зарубежные гости грандиозного праздника военной музыки.

Торжественное открытие и первое из девяти вечерних представлений фестиваля состоится в 20:00 на Красной площади. А днем с 12:00 до 13:00 часов участники из Евросоюза, Армении, Узбекистана, Турции и Египта выступят соответственно на Белорусском, Ярославском, Ленинградском, Казанском и Павелецком вокзалах.

Практику выступлений музыкантов на вокзалах Москвы организаторы "Спасской башни" опробовали в прошлом, 2016 году. Опыт показал, что здания вокзалов имеют отличную акустику и превосходно подходят для выступления духовых оркестров. К тому же, у подобных концертов есть и историко-архитектурные предпосылки. По мнению специалистов, само слово "вокзал" происходит от лат. vox — "голос" и анг. hall — "зал". В былые времена название vauxhall имели развлекательные заведения в пригороде Лондона.

Сегодня живые концерты профессиональных духовых оркестров на железнодорожных вокзалах российской столицы — явление редкое, неожиданное и яркое, и потому неизменно привлекает внимание многочисленных слушателей, поднимая настроение пассажирам, встречающим и сотрудникам вокзалов.

На Ярославском вокзале выступит Оркестр Главного штаба Вооруженных Сил Республики Армения и группа барабанщиц "Ереванские барабаны". Пассажиров Ленинградского вокзала поприветствует Образцово-показательный оркестр Министерства обороны Узбекистана. Оркестр "Мехтер" Вооруженных сил Турции исполнит музыкальные композиции на Казанском вокзале. Атмосферу одной из древнейших стран на Павелецком вокзале создаст музыка Военного симфонического оркестра Египта. А в фойе Белорусского вокзала Кельский оркестр волынок и барабанов поразит мастерством владения музыкальными инструментами.

Выступления коллективов состоятся 26 августа в 12:00 часов!

МИА "Россия сегодня" выступает Официальным информационным агентством фестиваля "Спасская башня 2017"