МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Цветовые проекции на Покровском соборе в Москве будут показаны в финале международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", сказал в интервью РИА Новости начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил РФ Тимофей Маякин.
По его словам, представления традиционно будут состоять из пролога, основной части – индивидуального показа участниками фестиваля программ своих плац-концертов, и финала.
"Предстоящий фестиваль будет юбилейным, и на этом будет построен весь музыкально-драматургический ряд представления", — добавил Маякин.