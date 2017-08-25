В финале "Спасской башни" покажут цветовые проекции на Покровском соборе

Оркестр из Белоруссии на фестивале Спасская башня

Оркестр из Белоруссии на фестивале Спасская башня

МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Цветовые проекции на Покровском соборе в Москве будут показаны в финале международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", сказал в интервью РИА Новости начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил РФ Тимофей Маякин.

"Музыкальный ряд финала (фестиваля "Спасская башня 2017") будет дополнен цветовыми проекциями на Покровском соборе, а о завершении представлений будет возвещать марш В.И. Агапкина "Прощание славянки" и залпы салюта", — сказал Маякин.

По его словам, представления традиционно будут состоять из пролога, основной части – индивидуального показа участниками фестиваля программ своих плац-концертов, и финала.

"Предстоящий фестиваль будет юбилейным, и на этом будет построен весь музыкально-драматургический ряд представления", — добавил Маякин.