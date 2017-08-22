Мирей Матье вручат награду Института Пушкина 14 марта 2018 года в Кремле

Французская певица Мирей Матье во время интервью в аэропорту Шереметьево. 22 августа 2017

Французская певица Мирей Матье во время интервью в аэропорту Шереметьево. 22 августа 2017

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Французская певица Мирей Матье стала послом русской песни, награду Института Пушкина ей вручат на концерте в Кремле 14 марта 2018 года, об этом рассказала журналистам сама певица.

Матье прибыла во вторник в столицу для участия в Х Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская Башня", который пройдет на Красной площади с 26 августа по 3 сентября.

"Я люблю петь песни на русском языке и я стала "послом русской песни". Эту награду Института Пушкина мне должны вручить 14 марта на концерте в Кремле в присутствии большого количества детей, я просто счастлива", — рассказала журналистам Матье.