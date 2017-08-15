"Военные оркестры в парках" поставят финальную точку в Александровском саду

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Заключительное выступление сезона "Военные оркестры в парках" пройдет в субботу, 19 августа, одновременно на трех площадках вблизи Александровского сада, сообщают организаторы фестиваля "Спасская башня".

"Музыканты выступят на трех площадках вблизи Александровского сада, затем они объединятся у исторического грота, чтобы поставить яркую музыкальную точку второму летнему циклу "Военные оркестры в парках" и напомнить поклонников музыки о приближающемся главном событии сезона — Х Международном фестивале "Спасская Башня", — отмечается в сообщении.

В финальном концерте сезона, который пройдет в Александровском саду примут участие Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ, Военный образцовый оркестр Почетного караула и Военный оркестр 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

Напомним, цикл концертов военно-музыкальных коллективов, возрождающий давнюю российскую традицию выступления духовых оркестров в парках и скверах, стартовал в Москве 20-го мая. За три месяца в столичных парках прошло 15 концертов. Тысячи горожан и гостей Москвы смогли приобщиться к прекрасной музыке в исполнении музыкантов, несущих службу в передовых оркестрах Минобороны, МЧС и Росгвардии.

С приветственным словом юбилейному празднику военной музыки выступят руководитель Дирекции фестиваля "Спасская Башня" Сергей Смирнов, начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил РФ — главный военный дирижер, полковник Тимофей Маякин, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.

Юбилейный международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" состоится с 26 августа по 3 сентября.

МИА "Россия сегодня" выступает Официальным информационным агентством фестиваля "Спасская башня 2017"